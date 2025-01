"Lo que está diciendo Trump me suena como una auténtica barbaridad": Elena Valenciano insta a Europa a actuar tras las primera medidas del estadounidense

Trump no lleva ni una semana en el poder y no ha perdido el tiempo. El nuevo presidente americano se supera cada día y lo último ha sido su idea de "Limpiar Gaza" expulsando al menos a un millón y medio de personas hacia Egipto y Jordania ¿Con Trump acaba la posibilidad de los dos Estados, el israelí y el palestino? ¿Veremos a Egipto y Jordania aceptar refugiados? La propuesta coincide con los sueños de los miembros más ultranacionalistas del Ejecutivo que lidera, Benjamín Netanyahu, que han aplaudido las declaraciones. También, con los miedos más profundos de El Cairo y Amán, cuya principal preocupación durante la guerra en Gaza ha sido evitar una avalancha de refugiados que les genere desestabilidad y acabe convertida en limpieza étnica permanente de la Franja.

La idea de "Limpiar Gaza"

En "Espejo Público" hablamos de todo esto con Elena Valenciano, ex eurodiputada, ex vicesecretaria general del PSOE, presidenta de la 'Fundación Mujeres' y Consejera de Estado. Según Valenciano "casi todo lo que está diciendo Trump me suena como una auténtica barbaridad. Y creo que nos suena casi todos. Tanto las deportaciones de inmigrantes masivas como esta idea de limpiar gaza, limpiar gaza. Todo tiene que ver con esta puesta en escena, de un hombre fuerte, poderoso que cree que va a hacer lo que él quiera hacer".

A esto la ex vicesecretaria general del PSOE añade que "lo malo no es lo que dice Trump, o lo que dice Putin, o lo que dice Netanyahu, lo malo es ¿Qué dice la Unión Europea? La cuestión es que nosotros tenemos que decidir qué papel vamos a jugar. En este mundo nuevo de hombres fuertes que no buenos, que quieren decidir el futuro de la humanidad. Ese es el tema que creo que deberíamos abordar". Para Valenciano "en Davos se ha demostrado que hay gran dosis de buena voluntad, pero creo que hay que pasar un poco de las palabras a las decisiones. Y no sé si Europa está en un buen momento para tomar decisiones con una Francia enormemente debilitada, a Alemania a punto de ver unas elecciones en las que los nazis de nuevo o los amigos de los nazis van a tener un papel fundamental en la política alemana. Europa no está en un buen momento y yo creo que eso lo sabe Trump y lo sabe Putin".

Otro de los temas sobre los que le preguntamos es sobre la presencia de Elon Musk en Alemania. Mientras Trump ejecutaba sus primeras órdenes, Elon Musk intervenía este fin de semana de forma telemática en un meeting del Partido Ultra-Derechista Alternativa por Alemania y ahí ha dicho que los niños alemanes no deben sentirse culpables de los pecados de sus padres y abuelos. Y ha pedido a los alemanes que suelten lastre respecto a Bruselas". Además, dice la ex eurodiputada, "hay mucho burocracia de Bruselas, mucho control de la elite global. Es para Musk también una molestia, porque Bruselas está empeñada en regular todo el funcionamiento de redes y tecnológicas y por otro lado, claro, para votar a Alternativa por Alemania es muy importante que se olvide el pasado, porque el pasado es justamente lo que estamos por cierto conmemorando también hoy el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Así que estos grandes hombres fuertes que no buenos están tratando de diseñar el futuro de todos y de todas. Y creo que es hora, por eso digo, que pasemos de las grandes declaraciones a los hechos y que la Unión Europea, de una vez por todas, decida que quiere ser de mayor, si quiere tener un papel en este escenario geopolítico tan sumamente hostil o quiere seguir siendo una isla en la que no importa nada lo que suceda alrededor".

Decreto Ómnibus

Sobre el "Decreto ómnibus" de Sánchez y esa intención de "buscar votos hasta debajo de las piedras" , que el presidente del Gobierno ya usó en la campaña electoral del pasado 23 de julio, Elena Valenciano cree que "lo cierto es que, efectivamente, buscó votos debajo de las piedras, incluso de las piedras que estaban en Waterloo. Y en esa situación sigue. La verdad es que la aritmética parlamentaria ha dejado en manos de Puigdemont, en gran medida, la estabilidad de la legislatura y eso es algo que a mí siempre realmente me ha preocupado. No sé qué otras sesiones le puede hacer. Es evidente que el gobierno tiene que tratar de sacar ese decreto adelante y si no lo puede sacar lo acabará troceando. Así supongo que están en un proceso de negociación y va a tratar de llevar lo que llevó inicialmente pero si no tendrá que trocearlo porque hay muchas cosas muy importantes pendientes de ese decreto". Un decreto que se hace porque no hay presupuestos y al no haber presupuestos hay que actualizar, por ejemplo, las pensiones y dar todas las subvenciones a los afectados por la Dana. Así que es inevitable que os saca el decreto tal y como está o lo tendrá que trocear.

