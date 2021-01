Emiliano García-Page, sobre modificar el toque de queda a las 20:00h: "Lo vemos con buenos ojos y lo plantearemos"

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha adelantado el toque de queda a las 22:00 de la noche para frenar los contagios de coronavirus que van en aumento. A la pregunta de si está pensando en cambiar esa hora a las 20:00 Page ha respondido a Susanna Griso que "Lo vemos con buenos ojos. Abrir el abanico hasta las 8 de la noche. Lo vamos a plantear en el Consejo Interterritorial. Se nos está quedando estrecho el margen. Estamos en el pico provocado por la Navidad".

"Lo que es evidente es que el ritmo de los contagios por coronavirus tiene unos plazos. En diez días estamos poniendo medidas restrictivas. Esta bolsa de contagios de Navidad era previsible. Si no se le pone freno, si no pinchamos esta burbuja esta ola no parará" ha asegurado Page y ha añadido sobre el confinamiento domiciliario contra el coronavirus que "hay un límite. Yo no tengo policía autonómica pero lo cierto que nos ponemos en la administración del Estado".

"En abril del año pasado a la pandemia registramos 15.000 recetas de Madrid. Y el año de la pandemia del coronavirus, en pleno abril, emitimos 200.000. Vamos a terminar en 1.200.000 recetas. Hay una población flotante del entorno de Madrid. Ese flujo de movilidad solo lo puede controlar la administración" ha explicado Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional de Castilla- La Mancha también ha aprobado el cierre total de la hostelería. Una medida "muy dolorosa y amarga" en palabras de Emiliano García-Page. "El coronavirus necesita un electro shock" ha asegurado Page durante el anuncio de las nuevas restricciones que ha puesto en marcha la comunidad. "Aquí no hay culpables, son víctimas de un virus relacionado con la movilidad y la capacidad de contagio. Estamos intentando disuadir el contacto social. El hábito del español es vivir en la calle, somos un pueblo extrovertido, abierto".

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha solicitado la ayuda de todas las autoridades, Guardia Civil, policías y delegación del Gobierno, para hacer cumplir las restricciones durante los próximos días y reducir la movilidad en la comunidad autónoma para frenar las infecciones de coronavirus.

Sobre la vacunación del coronavirus, Castilla-La Mancha se sitúa con un porcentaje del 69% en la parte baja del ranking de comunidades autónomas, solo por delante de Madrid, Aragón, Navarra y el País Vasco. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que el ritmo de la vacunación del coronavirus aumenta. "Estamos cumpliendo el plan de vacunación. La gente se pone a hacer rankings. Cada comunidad autónoma tiene un plan sanitario. Estamos intentando compatibilizar. no se pueden compara unos sitios con otros. Estamos cumpliendo de forma anticipada".