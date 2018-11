Tomás es un pescador que se encontraba en la bahía cuando fue secuestrado por un grupo de narcotraficantes. Afirma que se tranquilizó cuando escuchó llegar a la Guardia Civil, pero lo que no se esperaba era que le confundieran con uno de ellos. "Tenía miedo de que me dispararan porque se escucharon muchos tiros", desvela. Aseguró a las autoridades que él no tenía nada que ver y uno de los agentes le tranquilizó y aseguró que no le iba a pasar nada malo, pero nunca más volvió a verle. Pasó 72 horas en el calabozo suplicando ver al juez, pero éste le condenó a prisión. Tras pasar 1 año en la cárcel, pide una indemnización al Estado por haber sido confundido con un narco.