El hijo de Luis Bárcenas: "En las últimas elecciones voté a Ciudadanos"

Willy Bárcenas es el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y el alma mater del grupo 'Taburete'. Saca su segundo disco que se llama 'Doctor Charas'. El single se llama "El fin". Antxon es nieto de Diaz Ferrán y es guitarrista del grupo.

"No he votado al PP. No me gusta Pablo Iglesias pero me gusta Albert Rivera", confiesa Bárcenas. Sostiene que ha votado a Ciudadanos porque le gusta Albert Rivera.

Está desencantado con la política y lo vive como algo en segundo plano. "Seas de izquierdas o derechas todos saben que esto es un teatro", mantiene. Lamenta que con el fenómeno que ha generado su grupo se les siga teniendo en cuenta como 'hijo de' o 'nieto de'.