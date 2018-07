El funcionario de prisiones en contra de la encarcelación de independentistas: "Es terrible no poder tener opinión política"

Este funcionario de prisiones considera que "hay muchos prejuicios" sobre su trabajo como funcionario. "He querido dar mi opinión sin ofender a nadie y sin revelar ningún secreto sobre mi profesión", señala.

Éste es uno de los párrafos del artículo:

"Por eso quiero que al menos me den esos 500 euros, porque ver a esos gatazos encerrados en Estremera me supone morirme de una vergüenza absoluta; es una vergüenza tal que me hace insoportable acercarme cada día a cumplir con mi turno de trabajo; es la vergüenza democrática de tener que sufrir el espectáculo de cinco hombres atrapados en prisión por “crímenes” políticos".

Instituciones Penitenciarias le ha citado este lunes. Sostiene que si sale perjudicado de este asunto "se va a fortalecer en todo caso es la democracia". "Me parece terrible que los funcionarios de prisiones no podamos tener opinión política", lamenta.