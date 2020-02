El agresor del rapero de Murcia: "No puedo ni dormir ni comer, estoy muy arrepentido"

Manuel, el agresor de Raúl, el rapero de Murcia que defendió a la pareja de éste cuando él la estaría maltratando, ha concedido en exclusiva una entrevista a Espejo Público para contar su versión de los hechos después de que Raúl contara que intentó salvar a la chica puesto que estaría siendo víctima de violencia machista.

"Estaba discutiendo con mi pareja, pero era una discusión que no pasaba los límites, este chico se metió y le invitamos a que se fuera varias veces porque no pasaba nada e insistió. Al final acabamos discutiendo y nos peleamos. Nos empujamos y caímos al suelo", señala Manuel.

Comenta que tuvo algunos rasguños pero nada más y asegura que no se presentó ante las autoridades porque no tenía ningún letrado. Después de ver la imagen de cómo estaba Raúl tras la pelea, dice sentirse destrozado, "no sé explicar cómo me llego a sentir".

"No tengo antecedentes, soy una buena persona, nunca me peleo con nadie, simplemente cometí un error. Me siento muy mal, no soy ningún maltratador, estoy muy arrepentido. No puedo ni dormir ni comer de los remordimientos que tengo, quiero pedirle perdón", decía. Pide perdón tanto a Raúl como a su familia y manifiesta: "Espero que puedan perdonarme. Estoy fatal de saber que por un error mío Raúl haya acabado así".

Jorge Novella, abogado de Manuel, ha estado en directo y señala: "El alegato es honesto y sincero aunque quizás no justifica del todo la conducta, pero encierra mucha verdad". Asegura que la chica declaró que en ningún caso estaba siendo agredida y se vio que no tenía indicios de haber sufrido ninguna agresión. Finalmente, informaba de que hay una orden tanto de comunicación como de aproximación entre ellos.

