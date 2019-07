Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, ha comentado en directo en el programa de 'Espejo Público' cómo ve la situación política actual de España. Asegura que "lo que está pasando estos días supera cualquier espectáculo y es muy poco creíble" y se reafirma en lo que ha publicado en un artículo del periódico 'El Mundo', titulado 'Del no es no al yo es yo', dónde explica como el líder del Partido Socialista "no ha llegado a negociaciones serias con nadie durante más de 3 meses".

Si dispone de 123 diputados tiene la responsabilidad de conformar una mayoría estable y es su culpa no llegar a unas negociaciones, añadía.

La eurodiputada apuntaba que no se puede pactar una política de país con quién no se comparte el concepto de país y que daría lugar a un error histórico el dar la llave de la gobernabilidad a los independentistas."Los españoles no merecen esto", concluía.