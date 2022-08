El dueño que ha echado a sus okupas en Murcia: "Antes de que llorara el niño del okupa mi hijo también lloró"

Víctor es el dueño de una casa que fue okupada el pasado sábado en la pedanía de El Esparragal (Murcia). Cuenta que volvía de la playa con su mujer y su hija y al ir a entrar en su vivienda vio que la llave no entraba. Su mujer y su hija empezaron a llorar. Tras dejarlas en casa de un familiar Víctor fue en busca de 2 amigos para sacar a los okupas de su casa.

Toda la escena fue grabada y ya se ha convertido en viral. Los 3 hombres entraron en la casa armados con palos y echaron a los okupas de la vivienda. Los okupas salieron de la casa por su propio pie y les dijeron que pensaban que la casa era del banco.

Víctor sabe bien las consecuencias que tiene que te okupen una propiedad. Ha estado 5 años pleiteando con su familia para conseguir echar a los okupas de una casa. "Ya me conozco un poco las consecuencias de una okupación de este estilo", destacaba.

Reconoce que quizá las formas con las que entraron en la casa no fueron las mejores. "No es correcto cómo actuamos. Entrar intimidando. Los okupas al principio no se mostraron cooperativos pero luego ya sí. Nosotros les dejamos recoger sus enseres, lo recogieron todo y salieron por su propio pie", relata.

Lamenta que hubiera niños en la vivienda. "El compañero les dijo que salieran fuera a esperar a los adultos. Antes de que ese niño llorase mi niña también lloró y si tiene que llorar alguien que sea el okupa y no el propietario. El okupa tiene todos los derechos y los propietarios ninguno", lamenta.

Este propietario llamó a la Policía pero llegaron 3 minutos más tarde de que se fueran los okupas. Cuando la Policía llegar y les dicen que los okupas se han ido dicen que no es necesaria su intervención. "Tenemos la foto y la matrícula y no se hace nada. El buenismo descriminaliza los actos que no son éticos.

Ve probable que los okupas le denuncien después de que el caso se haya hecho mediático: El vídeo se filtró de unos vecinos a otros. "Yo no soy el responsable de la viralización ni la difusión. Todo el país ha pasado este vídeo de sitio en sitio cabreado", señala. Pide a quienes vean el vídeo que se pongan en su piel: "Tengo una casa con un hipotecón de narices. Te quedan 30 años por pagar y ves que hay gente disfrutándola y tú no".