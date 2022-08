La bronca entre un okupa y el periodista Antonio Naranjo: "No se puede tener más cara que tú"

David vive como okupa en un chalet de (Madrid). Espejo Público ha hablado con él después de que grabara unas declaraciones en las que amenazaba a un vecino en el caso de que entrara a cortarle el agua.

"Hasta que lo diga un juez, esta es mi casa. Eso es lo que argumenta la ley", afirma. Señala que compró las llaves del chalé por 2.000 euros y que no alquila casas porque no dispone de fondos para costear la fianza y los meses por adelantado que se le requieren. A lo que el periodista Antonio Naranjo le respondía: "Eso te lo pagas tú trabajando como hace toda la gente decente y si no, vas a Servicios Sociales pero no me digas que necesitas además de un techo un chalé para organizar juergas en el jardín".

Pese a que Espejo Público entrevistaba esta semana al hijo del propietario de la vivienda okupada, el cual aseguraba que esta okupación ilegal estaba generando "mucho sufrimiento" a su familia, este okupa asegura que la casa es de un banco. Señala además que lleva desde los 16 años pidiendo ayuda los Servicios Sociales y nadie se la ha dado. "Sé lo que es currar. Váyase usted a la obra, haber qué sabe hacer", le decía al periodista.

"Mientras haya casas que estén cerradas yo no voy a estar en la calle y como yo muchísima gente e incluso con hijos"

"No te voy a decir qué trabajos he hecho pero te aseguro que antes de sentarme en un plató de televisión he hecho como mínimo los mismos que tú y en cualquier caso con los que no he conseguido no me he dedicado a cubrir mis derechos okupando la casa privada de nadie", respondía Naranjo.

David concluye que mientras haya casas que estén cerradas él no va a estar en la calle. "No voy a dejarme viviendo en la calle. Hay muchas personas con hijos que están viviendo en la calle", señala.