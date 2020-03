Recomendaciones sobre el coronavirus: cómo ir a la compra, lavar la ropa y limpiar la casa

Juana Díaz, catedrática de microbiología de la Universidad Pompeu Fabra, señala que se ha comprobado que el COVID-19 sobrevive mejor en el acero y el plástico, aunque matiza que pese a ello la carga del virus va bajando con el paso de las horas también en estos materiales.

Sobre las recomendaciones a la hora de hacer la compra señala la microbiología de la Universidad Pompeu Fabra que la posibilidad de que haya virus en los productos que adquirimos es mínima. "El virus no está en todas partes, simplemente si una persona infectada tose sobre el alimento podría llegar a nosotros", recuerda. Asegura que las medidas de seguridad que toman hoy en día los supermercados hacen que sea muy seguro comprar y poco probable que nos contagiemos haciéndolo.

Sobre qué hacer con la ropa con la que hemos salido a la calle, explica que no hay que lavarla después. Los tejidos son superficies porosas, señala, y si el virus hubiera caído en ellos se quedaría aislado y al pasar la mano no ocurriría nada. A la hora de lavar la ropa el virus se inactiva. Hay que lavarla cuando está sucia y no cada vez que salgamos a la calle, recomienda. Eso sí, si hay algún enfermo en casa sí hay que seguir medidas especiales. Hay que plegar las sábanas con especial cuidado para no hacer aerosoles y lavar la ropa de esta persona a 50 grados en la lavadora.

Confirma que aún no se han hecho estudios se cuánto aguante el virus en el suelo pero como medida higiénica sí recomienda que dejemos los zapatos en la entrada cuando regresemos de la calle.Para estar seguros de que estamos desinfectando bien nuestra casa hay que hacerlo con agua o jabón y agua y lejía, en las superficies en las que se pueda. "El virus es sensible a los productos de limpieza que usamos de forma habitual en casa", recuerda.

