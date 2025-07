¿Qué pasará con el hijo de Juana Rivas? Su padre, Francesco Arcuri, responde a Yolanda Díaz: "Está apoyando la violencia hacia mis hijos"

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, ha atendido en directo a Espejo Público para contestar a las declaraciones que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, realizó ayer en el programa, en las que aseguraba que "un maltratador no puede estar con sus hijos": "Es tristísimo lo que estamos viendo. Quiero transmitirle a la familia todo mi cariño porque el sufrimiento es mayúsculo. Espero que el viernes se tome la decisión correcta". Arcuri, visiblemente enfadado, ha sido tajante en su respuesta: "[Estas declaraciones] son un apoyo a la violencia hacia mis hijos. Un personaje público tiene que informarse antes de hablar. Si no, casi mejor callarse". Además, ha insistido en que este caso sigue siendo "fruto de la manipulación" de Juana Rivas y su entorno: "Por esta razón tengo la custodia exclusiva, porque en todas las sentencias hablan del peligro de la madre para los niños. Dice que la madre tiene un trastorno, es manipuladora, no consigue relacionarse con los niños, no se da cuenta del peligro que crea para los niños".

"Un espectáculo preparado e inadmisible"

Arcuri ha participado en el programa a menos de veinticuatro horas de que su hijo Daniel regrese con él a Italia, después de que el menor enviase una carta al juez en la que aseguraba estar "aterrorizado". En ese sentido, su padre ha deslizado la idea de que "alguien ha escrito la carta diciendo mentiras" y ha explicado que hay una sentencia en 2018 que aclara todas las denuncias como denuncias instrumentales que no tienen ningún fundamento: "Por eso tengo la custodia exclusiva". Tras haberse aplazado la primera entrega, que el italiano ha calificado como "un espectáculo preparado e inadmisible, en el que se ha utilizado a dos niños por interés", la jueza ha fijado un nuevo encuentro mañana, en un lugar secreto, para garantizar la intimidad del menor.

