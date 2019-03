"Me dijo. Padre he pecado. Mi vida no tiene sentido y me voy a matar"

En Espejo Público hemos hablado con el hombre que impidió un suicidio en pleno centro de Madrid. Se trata del sacerdote Ismael Rojo que se cruzó, para bien, con un hombre que intentaba quitarse a vida. "Caminaba yo rezando cuando me dí cuenta de que había un hombre entre la mampara de cristal del viaducto y la valla, por lo que pensé que eso solo podía significar una cosa, que se quería quitar la vida", asegura.

"Se giró y me dijo. Padre, he pecado. Mi vida no tiene sentido he hecho algo muy gordo y me voy a matar. Yo le dije que eso no tenía sentido y que en la vida todo tenía remedio". El padre Rojo sigue contando que le pudo entretener porque se le había caído un billete de 10 euros. "Tuve la suerte de que venían unos seminaristas y les hice un gesto de que llamaran al 112 porque este hombre se tiraba". El sacerdote intentaba ganar tiempo dando conversación a este hombre y rezando con él. Recibió la ayuda de un repartidor. "Este chico, que se llama Ernesto, saltó la valla y logró sujetarle antes de que se tirara, porque ya tenía medio cuerpo fuera".

El padre Ismael Rojo ha pedido poder localizar a este hombre para intentar hablar con él. "Creo que esta persona esta mal. Esta muy triste. Para llegar a ese extremo tiene que haberle pasado algo muy gordo", asegura