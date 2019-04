Denuncia que su hija murió tras ser mal diagnosticada

El pueblo malagueño de Pizarra vive conmocionado por la muerte de una de sus vecinas más pequeñas, Claudia, con tan sólo 2 años y ocho meses ha muerto por septicemia. Sus padres se lamentan amargamente y acusan a los médicos que la trataron de no haber sabido diagnosticar su enfermedad y haber falsificado los partes médicos.

Fanny Morón, la madre de la pequeña, no sale de su asombro y su indignación. "Tengo 18 partes de urgencia y siempre era un virus, una gstroenteritis y siempre me decían lo mismo. La pequeña llevaba un mes con gastroenteritis", asegura la madre. Tiene claro que se falsificaron los partes médicos. "En un principio me dieron un parte médico escrito a mano y cuando después fui a pedir una copia, me dieron otro totalmente diferente que nada tenía que ver con lo que había pasado", afirma la madre.