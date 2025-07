Emma López denuncia "la violencia del PP" contra el PSOE: "Eso en castellano es llamar hijo de p... al presidente del Gobierno"

Tras la intervención de Pedro Sánchez este fin de semana, el PSOE da por finalizada la crisis que atravesaban: "Yo creo que nuestro Comité Federal ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestro presidente del Gobierno ha recibido un buen recibimiento, salvo dos voces críticas como se ha filtrado. Ha recibido mucho apoyo, no para resistir, sino para seguir avanzando", declara Emma López, portavoz adjunta del Partido Socialista, en Espejo Público.

El Partido Popular considera estos 7 años de mandato del PSOE como un "lapsus", a lo que la portavoz del partido socialista responde: "Yo creo que ha sido un lapsus en el que los españoles han mejorado su calidad de vida y han subido su salario mínimo en un 61%, un lapsus en el que tenemos 21,9 personas afiliadas a la seguridad social. Yo no sé si el PP considera esto un lapsus, lo que sí sabemos es que los españoles lo consideran algo que mejora su vida, y por eso el 23 de julio en vez de apostar por ellos, apostaron por nosotros".

Lo que dice Emma López sonde Ayuso

La portavoz del Partido Socialista denuncia en Espejo Público, la violencia y los insultos que están recibiendo por parte del Partido Popular: "Nos encontramos con una Presidenta de la Comunidad de Madrid que en la misma sede dice que le gusta la fruta, y eso en castellano es llamar hijo de p... al presidente del Gobierno. Me parece una extraña forma de hacer moderación. Seguimos esperando a que el PP sea igual de contundente que nosotros, y que ofrezca un proyecto de país para todos los españoles y no discursos vacíos, que además, no se constatan en los hechos".

"Este nivel de acoso lo sufrirán ellos"

La sede del Partido Socialista, ubicada en la calle Hospital, en la ciudad de Valencia, amanecía el fin de semana con una capa de pintura negra en la fachada del edificio. Un acto al la portavoz del PSOE responde: "Nosotros no acusamos al PP de que sean los autores intelectuales de lo ocurrido en Valencia, es verdad que la crispación que desprenden, seguramente no les ayude. Lo que esperamos es que haya una condena también a lo que ocurrió en Santander, que utilizaron cócteles incendiarios, y había 70 compañeros nuestros dentro del edificio. Este nivel de acoso que estamos sufriendo, algún día, Dios no lo quiera, lo sufrirán ellos y entonces será demasiado tarde".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.