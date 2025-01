Las declaraciones de Soto Ivars, a 2 días de que Íñigo Errejón declare: "Creo que no hay una agresión sexual. Me niego a comprar el relato"

El periodista de Espejo Público JaviFuente se encontraba esta misma mañana en el punto exacto donde se perdió la pista de Íñigo Errejón. Ocurrió el pasado 25 de octubre del pasado año a eso de las 14:00 horas en pleno centro de . El expolítico salía apresuradamente se su vivienda y se introducía en el coche de una amistad para no volver a dejarse ver hasta la fecha de hoy.

Su desaparición está motivada por las declaraciones públicas y denuncias realizadas por varias mujeres, entre las que se encuentra la actriz Elisa Mouliaá.

Desde entonces parece que nadie le ha visto, desde luego no por su barrio, y según ha conocido el periodista, Íñigo Errejón ni siquiera descuelga el teléfono a personas que eran próximas al exdiputado de Sumar. Los comercios que frecuentaba en el barrio madrileño en el que vivía no le han vuelto a ver la cara.

La expectación es máxima ante una posible aparición sorpresa en las vísperas a su declaración en los juzgados de Plaza de Castilla. La cita judicial está prevista para este jueves a as 12:00 horas, justo después de la intervención de la personas denunciante, Elisa Mouliaá.

Desaparición total, también digital

En el quiosco, en la cafetería o un restaurante donde acudía con frecuencia no han vuelto a ver al que era un popular cliente, parece que se le hubiera tragado la tierra. Sin embargo lo que puede resultar más llamativo es que Íñigo Errejón se ha esfumado también del mundo digital. Ni una sola manifestación en las redes sociales.

Su moto sigue a la intemperie frente al domicilio del expolítico, tampoco este vehículo sabe nada de su dueño, llena de polvo tras meses en desuso, probablemente ya ni arranque.

Su padre ha sido preguntado en múltiples ocasiones por la prensa, pero tampoco ha dado ninguna pista, Javi le localizaba en las proximidades pero respondía un escueto "no lo sé" y cerraba la puerta tras de sí son fuerza.

Última signo de actividad

Su última interacción con el resto del mundo data del día previo a que diera comienzo su prolongado escondite. Las graves acusaciones que se han vertido sobre él no son para menos.

Esa comunicación fue la carta que escribió negando las acusaciones recibidas, calificándolas también como denuncia falsa, algo que con anterioridad afirmaba que no existía. En la misiva reconocía también que era víctima de algunas adicciones y que atravesaba una mala época de salud mental.

Desde entonces Errejón tampoco ha actualizado su nueva situación laboral desde que anunció la dimisión de sus cargos.

"La salud mental desapareció de Sumar"

"Parece que si lo que hace una persona es de índole sexual, desaparece la posibilidad de que los problemas de salud mental tengan relación"

El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars aprovechaba la ocasión para criticar duramente la actuación de Sumar, partido político al que ya no pertenece, y desde el que según él: "Se le acusa (…) Se hace sangre con él".

"Me da por pensar que, a lo mejor, la preocupación por la salud mental es una fachada", expresaba.

A parte de arremeter duramente contra la formación morada por no tener en cuenta los argumentos esgrimidos por el denunciado, Soto Ivars criticaba también los últimos cambios en la ley y las tipificaciones de los delitos sexuales: "Yo creo que no hay una agresión sexual. Me niego a comprar el relato del código penal que reformaron hace un par de años".

