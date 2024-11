Gonzalo Miró, sobre Errejón: "Me parece un poco injusto que haya que esperar 4 meses para que se pueda defender"

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón asegura que la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por presunta agresión sexual es "falsa" y ha pedido al juez reabrir la causa para "exponer la realidad de los hechos" lo antes posible. El exdiputado ha llevado a cabo un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid en el que critica el "limbo procesal" en el que se ha visto sumido el caso después de la interrupción del mismo debido al avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante.

El diputado autonómico del PP Jaime de los Santos apunta que le parece curioso que alguien que hasta hace pocos meses negaban la existencia de denuncias falsas hable ahora de una supuesta denuncia falsa. "Esto lo decía Errejón y todo su partido", recuerda. Afirma que él respeta la presunción de inocencia. "Cosa que no hacían él ni las mujeres de su partido", añade. "Quienes no entiendan la dificultad por la que atraviesan las mujeres que son víctimas no se han enterado de qué va la película". "Si la denunciante ha volcado sus experiencias en esta abogada faltaría más que no pudieran reconocerse los derechos a la abogada", exclamaba.

"Las denuncias falsas representan un 0,01% del total"

El colaborador de Espejo Público Iñako Díaz- Guerra, recordaba que las denuncias falsas son un 0,01% del total. "Verle recurrir a los argumentos que él mismo ha criminalizado da la sensación de que es alguien desesperado. El primero que ha implicado a Errejón es él".

Por su parte, Gonzalo Miró señalaba que "no hay nada como verte en la posibilidad de dormir entre rejas para terminar comportándote como lo que denunciabas antes". Si le parece un poco injusto que haya que esperar 4 meses para que alguien se pueda defender.

"Los abogados somos como curas, no sabéis lo que nos cuentan los clientes en el despacho"

La abogada Montse Suárez expone que desde el 28 de junio de 2023 las abogadas tienen derecho a dar a luz y poder descansar en casa con el bebé. "Es legal solicitar la suspensión", explica sobre este caso. "Los abogados somos como curas, no sabéis lo que nos cuentan los clientes en el despacho", destacaba. "Elisa ha contado detalles muy importantes para la defensa, el juez ha hecho bien, la instrucción tiene que durar 6 meses".

