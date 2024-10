Carlos Alsina, sobre el escándalo de Íñigo Errejón: "Están asumiendo una negligencia"

Recientemente Carlos Alsina y el programa que dirige en la radio Onda Cero, 'Más de Uno', han sido galardonados con un premio Ondas por la recreación que hicieron del asesinato de John F. Kennedy. Hecho por el que Susanna Griso, conductora de Espejo Público, felicitaba a al periodista en la conexión semanal que realizan ambos espacios.

Explicaciones, respuestas y decepción

Carlos expresaba su satisfacción por las ruedas de prensa que celebraban tanto la cúpula de Más Madrid, como la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de Sumar, el lunes. El periodista valora positivamente que salgan a dará la cara y proporcionar información de lo que sabían y cómo actuaron.

"Sí me creo que haya una desolación plena en las cuatro personas que ayer hablaron", expresaba Carlos, refiriéndose a Yolanda Díaz, Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot. Alsina les reconocía que dieran la cara y al mismo tiempo advertía que también les embargaba un "cierto cargo de conciencia".

"Creo que hay un cargo de conciencia por cómo se hicieron las cosas en el año 2023"

La forma en la que se afrontó el asunto Errejón desde que salieron a la luz los primeros indicios, según el periodista, habría generado en ellas unas grandes desolación y frustración, a la luz de los acontecimientos y el estallido del escándalo el pasado jueves.

"Están asumiendo una negligencia"

En junio de 2023 se produjo la publicación de un hilo de Twitter que denunciaba a Íñigo Errejón por tocarle el culo a una mujer en un concierto, del que precisamente fue expulsado por tal motivo. El motivo principal de esos sentimientos sería, en opinión del presentador, las acciones emprendidas, o más concretamente las que se dejaron de tomar. Para Carlos las cuatro estarían "asumiendo una negligencia notoria en la manera de reaccionar".

Estupefacción e incredulidad

"No hay que esperar a que haya varias denuncias"

Alsina reconocía que no da crédito ante lo sucedido: "Hay un diputado llamado Errejón que, en un concierto, ha manoseado a una chica, y ella misma ha contado en un segundo hilo de Twitter, que una tal Loreto (Arenillas), a la que han presentado como amiga de Errejón, se ha puesto en contacto con ella para intentar que este asunto no vaya a más".

Aseguraba no entender que, desde Más Madrid, el mecanismo hubiera sido distinto al de ofrecer a esa chica la posibilidad de denunciar: "En un caso de agresión sexual al que menos tienes que recurrir es al presunto agresor o a su empleada".

También se mostraba sorprendida Susanna Griso que no comprende por qué Yolanda Díaz no habla con Errejón tras lo sucedido y le nombra portavoz seis meses más tarde, sin comprobar la veracidad ni el alcance de aquellos hechos: "Debería haberse asegurado si aquellas denuncias no eran falsas, ¿no?"

"Debían haber hablado con la chica"

El hecho de no haber actuado como cree Carlos que exigía la situación ha llevado a la cúpula de Más Madrid y a Yolanda Díaz a asumir ese error.

"Estaban asumiendo todo esto como una responsabilidad propia", sentenciaba Carlos, que añadía que ya sería otra cosa que ello traiga consigo el abandono o dimisión de sus cargos.