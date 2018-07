Se cumplen seis años desde que comenzara la "Operación Malaya"

El 29 de Marzo de 2006 era detenido el supuesto cerebro de la trama: Juan Antonio Roca, que sigue en prisión y se enfrenta a una posible pena de 30 años de cárcel. También fueron Julián Muñoz, alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, ex teniente de alcalde, Marisol Yagüe, ex alcaldelsa de la capital de la Costa del Sol, Maite Zaldivar ex mujer de Julián Muñoz y hasta Isabel Pantoja, entre otros muchos.

En todo este tiempo hemos asistido a todo tipo de situaciones. Desde ataques de risa, a declaraciones de amor envenenadas. Pasando por conversaciones comprometedoras o confesiones de secretos a voces. Seis años han dado para mucho y lo mejor todavía está por suceder.