Cuca Gamarra: "No he visto a ningún presidente del Gobierno del resto de Europa que no esté liderando la vuelta al cole"

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció tras el primer Consejo de Ministros y manifestó el apoyo a las comunidades autónomas del ejército y la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma. Por su parte, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, manifiesta que lo que esperaban los españoles era a un presidente del Gobierno, "y lo que dijo Sánchez es no voy a ser el presidente del Gobierno". Asimismo, señala que el Gobierno ha reducido todo al estado de alarma "o a la nada".

En cuanto a la vuelta al cole, comenta que "estamos ante un curso académico donde las autoridades educativas tienen que afrontar una crisis de salud pública y convivir en las aulas con una pandemia del coronavirus". Considera que se necesita coordinación, liderazgo y normas comunes para todos los españoles y manifiesta que no ha sido posible una coordinación en dichas reglas por "la ausencia de liderazgo del Gobierno". "No he visto a ningún presidente del Gobierno del resto de Europa que no esté liderando la vuelta al cole", afirma.

"Tiene que haber otro tipo de instrumentos, no podemos seguir planteando que o limitamos todos los derechos y las libertades de los ciudadanos o no podemos hacer nada", apunta. Indica que el mando único "lo tiene el Gobierno porque estamos en una situación de pandemia". Por último, asegura que lo que quiere el Partido Popular "es coordinación, que cada uno asuma sus competencias y un Gobierno que lidere".

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en Atresplayer.