Cuca Gamarra: "Decir que todo aquel que tiene una acción en una entidad financiera es rico genera populismo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegura que fue circunstancial el hecho de que Sánchez y Feijóo que no se saludaran en el Debate de Estado de la Nación porque "no se dio el momento pero si no, no hubiera habido ningún problema en saludarse". Cree además que el debate se centró en la economía pero sin obviar los días que estamos viviendo y rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco.

Sobre los impuestos a las energéticas y a los bancos, cree que lo más preocupante es lo que está haciendo la inflación con las clases medias y bajas. "El presidente sabe que en 5 meses han recaudado 15.500 millones de euros más pero no se revierten en clases medias y bajas que son los que sufren el 10,2% de inflación".

El presidente sabe que en 5 meses han recaudado 15.500 millones de euros más pero no se revierten en clases medias y bajas

Califica las medidas de Pedro Sánchez como "improvisaciones y medidas populistas de subidas de impuestos a terceros". "El Gobierno tendría que rebajar la presión fiscal y ver cómo se aprieta el cinturón para reducir el gasto improductivo del macro gobierno que tiene", establece.

Para Gamarra la prioridad ahora mismo sería bajarle el IRPF a los españoles que ganan menos de 40.000 euros al año a los que hay que buscar cómo ayudar desde el punto de vista fiscal. Echa de menos una política de Gobierno que suavice los impuestos que pagan los españoles.

Sánchez les ha dicho a los españoles que son ellos quienes tienen que hacer frente a la inflación bajando el aire

"El nuevo impuesto es una improvisación y nadie sabe cómo va a afectar o si eso se traslada como comisiones a los clientes en los bancos. Querer trasladar a la sociedad que todo aquel que tiene una acción en una entidad financiera es alguien rico al final genera populismo y las sociedades populistas ahuyentan la inversión y hacen que sus economías sean más débiles", afirma Gamarra.