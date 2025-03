Las críticas de Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid, a Pedro Sánchez: "No quiero un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez"

El exsecretario general del PSOE-M, Tomás Gómez, advertía de una pérdida de respeto de una buena parte de la población hacia la justicia, en los últimos años. Lo hacía en relación a la investigación abierta a la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación de Badajoz, y los ataques a la independencia judicial realizados desde el Ejecutivo.

"Hay cosas que son raras"

Gómez ha abogado por "reestablecer las normas de convivencia", opinando que si un juez investiga las maneras y razones que llevan a David Sánchez a ocupar un puesto público "de forma dudosa", "hay causa judicial".

"O tuvo un mal día, o a su abogado defensor, le tenía que haber despedido"

Para el exlíder socialista existen dudas en las formas en las que se produjo la contratación del hermano de Pedro Sánchez, reforzadas además por su aparente desconocimiento de la ubicación exacta de su lugar de trabajo. Precisamente sobre sus alegaciones en los juzgados, Gómez hacía una contundente afirmación: "Su primera declaración judicial fue realmente bochornosa".

Sobre este asunto Tomás Gómez concluía que aquella fue "una de las peores comparecencias judiciales que yo he visto en mi vida".

"El fin justifica todos los medios": una deriva peligrosa

Al ser consultado por las supuestas irregularidades cometidas por el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, Gómez evitaba referirse directamente al 'caso Koldo', para hacer una reflexión más general sobre la tendencia que está tomando la situación política actualmente, según él.

Tomás Gómez, que aseguraba mantener su carnet de militante del PSOE, advertía del "camino autocrático que está llevando este país", y a continuación hacía una sorprendente afirmación sobre Pedro Sánchez: "No solamente estamos conociendo casos de corrupción en su entrono personal, en su entorno político; no solamente estamos conociendo el ninguneo que hace permanentemente al Parlamento; todo esto lleva a un camino autocrático que a mi me parece muy peligroso".

"Eso en democracia no es posible"

El socialista apreciaría que para el presidente del Gobierno el objetivo principal sería "que no gobierne la derecha", y para lograrlo, todo estaría permitido: "No se puede investigar al entorno del presidente, no se puede investigar su entorno político, no se puede investigar a sus ministros... Los jueces son castigados públicamente, se les reprende desde el Gobierno".

"No quiero un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez"

Hacía una reflexión Gómez, que lanzaba varias preguntas al aire: "¿La deriva de este país cuál es?, ¿Es que el poder absoluto de Pedro Sánchez hace que se ningunee el resto de poderes?, ¿Qué el fin que Pedro Sánchez ha establecido, que es que no gobierne la derecha, justifica todo lo demás?".

"Hasta la llegada de Pedro Sánchez no era así este país"

Insistía en que debe procederse a una defensa de los valores democráticos que ve peligrar, como la separación de poderes o el sometimiento del poder ejecutivo al legislativo.

"Estamos en una emergencia nacional", decía el socialista, que instaba a que se convocasen elecciones para resolver la situación en las urnas: "Que los ciudadanos decidan si quieren seguir por esta senda o si quieren un camino diferente".

¿Cuál sería su voto en esas elecciones?

Tomás Gómez aseguraba que sigue identificándose con los valores socialistas y democráticos, y niega que la socialdemocracia sea lo que se está llevando a la práctica a día de hoy en España. Sigue viendo a la derecha política como un adversario, pero ha manifestado una opinión tan sincera como contundente: "No quiero que España siga por estos derroteros. Yo no quiero un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez".

En esas hipotéticas elecciones asegura, sin desvelar el sentido de su voto, que no se posicionaría a favor de un PSOE dirigido por su actual secretario general: "Yo no estaría dispuesto a que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente del Gobierno".

