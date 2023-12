Cristina Ibarrola, alcaldesa saliente de Pamplona: "Hay que tener muchas tragaderas para vender a Navarra como un mercadeo"

Cristina Ibarrola, alcaldesa saliente de Pamplona (UPN) ha perdido su cargo tras la moción de censura que han sacado adelante el PSOE y EH Bildu y que coloca en la alcaldía a Joseba Asirón (EH Bildu). Confiesa que se siente perpleja porque el PSOE cuantas más veces dice 'no' termina siendo un 'sí'. "Marcan líneas rojas y se molestan cuando les dicen que las van a pasar para tratar de convencernos de que esas líneas rojas eran lo mejor para el país, para Navarra o para Pamplona". Considera que entenderse "un partido como EH Bildu que llevaba terroristas con delitos de sangre en las listas electorales o en Pamplona y tiene un compañero de un concejal de UPN asesinado por ETA que fue incapaz de condenarlo y él mismo fue condenado por pegar a dos mujeres es cruzar una línea roja aunque al PSOE le parezca que a veces es o no es".

Ya en mayo y en julio Ibarrola advertía que el voto del PSOE de Navarra iba a servir para hacer alcalde al candidato abertzale. Está convencida de que esto estaba escrito "y si tan digno les parece tenían que haber hecho alcalde a Joseba Asirón si como dicen ahora es tan honroso tener un alcalde progresista y demócrata según ellos". Según la de UPN si el PSOE no lo hizo entonces fue porque al PSOE no le interesaba y seguramente si lo hubieran hecho Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno y María Chivite no sería presidenta del Gobierno de Navarra, mantiene.

"Estos movimientos políticos estaban escritos de antemano"

Considera que estos movimientos estaban escritos de antemano pero cree que "hay que tener muchas tragaderas para esperar pacientemente a que les interese a ellos hacer este cambalache que habían pactado en los despachos vendiendo Navarra como un mercadeo".

Define este movimiento como "un nuevo impuesto revolucionario que paga el PSOE a EH Bildu".

"Y si tan bueno era para Pamplona por qué el PSOE decía que no le haría alcalde", se pregunta. No entiende que se haya mentido tanto. "Lo que han hecho desde el principio es esperar que a unos y a otros les conviniera lo que han hecho ahora. Han intentado construir un relato que lo justificara que se les ha caído cada día. Que vengan y que salgan a la calle y miren a la cara a los ciudadanos, esta forma de hacer política a mí me parece miserable", concluye.