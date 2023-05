Consternación en Cifuentes por el trágico accidente en el que murió un niño de 4 años: Se clavó el cuchillo al entrar en la cocina

Este fin de semana en Cifuentes, pueblo de Guadalajara, un niño de tan solo cuatro años se encontraba disfrutando de las vacaciones del puente de mayo con su familia en este municipio. Es entonces cuando ocurre el mortal accidente, el niño entró en la cocina corriendo, allí se encontraba uno de los adultos portando un cuchillo mientras cortaba jamón, el cuchillo lo sostenía a la altura de la cintura.

El niño al entrar a la cocina se clavó de forma totalmente accidental el cuchillo en la zona del cuello. Rápidamente lo trasladaron al centro de salud de Cifuentes, donde recibió los primeros auxilios sin grandes éxitos, es entonces cuando deciden trasladar al niño en ambulancia desde Cifuentes a Guadalajara, un trayecto de unos 45 minutos, desgraciadamente durante este traslado el pequeño se desangró y perdió la vida.

Tras esta horrible tragedia, el pueblo al completo de Cifuentes está consternado, aseguran que están rotos de dolor por lo vivido. Los vecinos cuentan que al parecer esta familia, que no residía en el pueblo, pero si iban los fines de semana y festivos, se encontraba en ese momento celebrando un cumpleaños y cortando jamón en la cocina.

"No dormimos en toda la noche, los vecinos no hemos pegado ojo"

Esto es lo que nos han contado los vecinos de la zona y testigos directos del trágico accidente: "Yo vivo aquí, cerca del centro médico, y escuchamos cuando traía el padre al hijo, lo traía echado al hombro, y eso era... era lamentable, ver los chillidos que pegaba, dando portazos ahí para que le abrieran en urgencias. Fue un rato que... que no dormimos en toda la noche, los vecinos no pegamos ojo"; "Dicen que el padre estaba cortando jamón y el niño como estaba correteando se incrustó el cuchillo. A mi casi me da un infarto sólo de escuchar los gritos" nos cuenta una mujer encargada de la limpieza del municipio que escuchó todo aquella noche.

Hemos podido hablar con Marco Antonio Campos, alcalde de Cifuentes y esto es lo que nos cuenta: "Hablamos con la familia en el preciso momento que sucedió todo, porque viven muy cerquita de casa y estuve con ellos desde el minuto uno que ocurrió la desgracia. Como hemos estado comentado todo ha sido fruto de un accidente, estaban destrozados, en ese primer momento lo que querían a toda costa era tratar de salvar la vida del niño. Los servicios sanitarios actuaron con muchísima rapidez, pero, probablemente, desde el segundo que sucedió, se trataba ya de un corte difícil de sanar y... la familia está destrozada, los padres están pues imagínate. Al final siendo las circunstancias que han sido, no paras de preguntarte ¿por qué esa mala suerte? ¿por qué te habrá tocado a ti?".

Tras producirse los hechos, las Guardia Civil se desplazó hasta la zona y ahora mismo se encuentra investigando los hechos.