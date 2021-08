Más información El precio de la luz anota otro nuevo récord y cierra agosto como el mes más caro de la historia de la factura eléctrica

Suma y sigue. A 130,53 euros el megavatio hora se va a pagar hoy la luz. Tomen nota para intentar no encender interruptores de más en la franja horaria entre las 21:00 y las 22:00 horas de la noche, porque el pico en la factura de la luz será de 137,46 euros el megavatio hora.

Quienes peor lo están pasando ya, familias que dependen 100% de la luz. Uno de esos casos es el de Conchi Úbeda, su hijo tiene atrofia muscular y necesita estar conectado a varias máquinas para vivir. "A mí me parece perfecto que hagan una franja horaria pero perdonen, yo no puedo depender de una franja horaria. Yo tengo un niño que es un gran dependiente y nadie puede decidir a qué hora tengo que encender un respirador para salvarle la vida a mi hijo".

Conchi ha dejado de usar varios aparatos eléctricos. "No enchufo el aire acondicionado porque no tengo dinero". Nunca se había pagado un precio de la luz tan alto, y la realidad es que de momento no hay una medida concreta por parte del Gobierno. Y ya hay consecuencias económicas porque la cesta de la compra empieza a subir de precio.

"Yo en casa tengo una UVI móvil. Depende de una UVI móvil para poder vivir. Yo esas máquinas las tengo conectadas todo el día. Tengo un nebulizador, un respirador, un coaxi, una bipass nocturna, la grúa, la silla eléctrica" ha contado Conchi.

"Mi hijo tiene una atrofia muscular espinal. Esta enfermedad lo que produce es que tiene un gen dañado que no se liga a la proteína, a sus neuronas motoras. Por tanto, las neuronas motoras del cuerpo con el tiempo terminan muriendo y provocan debilidad y atrofia muscular" ha explicado Conchi en el programa Espejo Público.

"Qué pasa, que no todos tienen las mismas pautas. Uno se sienten más afectados en un momento determinado y otros en otros momentos. En el caso de mi hijo, está más afectado a nivel respiratorio y sobre todo, a nivel de lo que es la fuerza, tiene una debilidad total en su cuerpo" he explicado en el programa de Antena 3 Noticias.