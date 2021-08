El drama de Carolina y la factura de la luz: "No puedo encender la cocina, el lavavajillas y los ventiladores"

La luz marca hoy nuevo récord histórico y no da tregua. Es un precio que se había visto hasta ahora. Nunca en la historia. Hoy, jueves, nos tocará pagar por la luz una media de 122,76 euros el megavatio hora. El programa Espejo Público ha hablado con Carolina, una usuaria que vive con su hija de 15 meses y que no puede pagar la factura de la luz. "No puedo encender la lavadora, el lavavajillas, los ventiladores. Solo conecto el móvil para cargarlo por la noche".

Hasta hoy, el récord era el del pasado 13 de agosto, cuando pagamos 117,29 euros, pero el precio de hoy se convierte automáticamente en el máximo registro. Si comparamos esta cifra con la de hace justo un año, cuando el precio de la electricidad era de 39 euros, confirmamos que la luz se ha encarecido un 210%, que se dice pronto.

"En mi casa vivimos mi madre, yo y mi pequeña de 15 meses. Antes, la factura de la luz era la mitad de precio de lo que es ahora. Ahora tenemos unos recibos de 70 y 80 euros y vemos que esto va en aumento" ha explicado Carolina.

"Cada miércoles acudimos a la Fundación Madrina a por alimentos porque no podemos costearnos todos los gastos que tiene la casa, los recibos no se pueden pagar. Y ya, últimamente ni ponemos la vitro cerámica, directamente nos hacemos bocadillos o ponemos en el microondas lo que es algo preparado y procuramos gastar lo menos posible" ha contado Carolina.

Ahora, a pocos días de terminar el mes de agosto, en el que se han pulverizado todos los récords con una cifra máxima tras otra, todo apunta a que el precio medio del mes estará por encima de los 100 euros. Sería el recibo más caro nunca visto. Entre las 10 y las 11 de la noche la luz alcanzará el pico más alto del día: casi 130 euros.

Puedes ver la entrevista completa a Carolina en Atresplayer