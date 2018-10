Carmen Lomana: "Por no beber alcohol me llaman aburrida pero si me ven fumar un porro se escandalizan"

CONFESIÓN DE LA COLABORADORA

Carmen Lomana comentaba las declaraciones de Pablo Iglesias sobre su deseo de que la marihuana sea legalizada en España. La empresaria no cree que el 'cannabis' sea peor que el alcohol. "Si no bebes está mal visto. A mí por no beber me llaman aburrida pero es que no me gusta ni me sienta bien. Ahora, si me ven fumando un porro les parece un horror", confesaba. Para Lomana hay un gran desfase entre la imagen social que existe entre beber alcohol y fumar porros.