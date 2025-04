Carmen Calvo, sobre el machismo en los casos Koldo, Dani Alves, y Errejón: "Espero que la justicia funcione, y funcione bien"

La exministra de Cultura y de la Presidencia y exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, es la actual presidenta del Consejo de Estado.

Siempre se ha caracterizado por ser la voz del feminismo en el seno del Partido Socialista, en el que milita desde hace más de 30 años. Afirma que sigue siéndolo: "Lo del feminismo es hasta la muerte, hasta el final".

A ese respecto abordaban el 'caso Koldo' y Susanna Griso recordaba que Carmen Calvo ha sido siempre un azote de los cuestionables comportamientos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, contrarios a los mismos principios del PSOE. Esta misma semana la polémica contratación de una de sus parejas en una empresa pública, bajo sospechas de haber influencias en las que se la mencionaba como su sobrina del ministro.

"Espero que la justicia funcione"

Debido a su cargo, Carmen Calvo suele recordar, ya lo hizo en su última visita, que no puede entrar en controversias políticas. Por ello se limitaba a expresar sus esperanzas más inmediatas sobre los distintos procesos judiciales protagonistas de la semana, el 'caso Koldo' y el de la nueva sentencia a Dani Alves: "Espero que la justicia funcione, y funcione bien, como corresponde a un Estado constitucional y una democracia solvente como la nuestra".

Proclamaba de todas formas su confianza en el buen hacer de los distintos organismos judiciales.

El feminismo es abolicionista

"El machismo abarca culturalmente a todo el mundo"

Apelando a los derechos humanos reclamaba la exministra que el feminismo ha de mantener una postura abolicionista con la prostitución "en cualquier lugar del mundo". Rechaza frontalmente cualquier mercantilización del cuerpo de una mujer, mencionando el vientre femenino en clara referencia a la gestación subrogada: "Las mujeres no podemos ser traficadas y compradas".

"El patriarcado es incluso previo al mercado, al capitalismo", expresaba Calvo justo después de afirmar que el machismo es un mal endémico en el que nadie quedaría libre de poder caer. Lo expresaba en referencia a la alusión que hacía la periodista de los escándalos en los que se han visto envueltos Íñigo Errejón, o el que fuera secretario de organización de su partido, el PSOE.

Calvo atribuía también al machismo un arraigo en nuestra sociedad previo a las instituciones democráticas: "Por eso hay asesinatos de mujeres, por eso hay prostíbulos en las sociedades democráticas como la nuestra".

"El patriarcado es el orden fundante de la humanidad. Por eso desmontarlo no va a ser fácil, ni rápido, ni sencillo", afirmaba la política socialista, al mismo tiempo que no distinguía entre ideologías a la hora de delimitar los alcances del machismo: "No hay color político. Hay hombres que no entienden que lo que tienen enfrente, cuando tienen una mujer, es un ser humano".

