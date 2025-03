Raquel Ogando, ex militante de Podemos sobre el caso Errejón: "El dogma del #YoSíTeCreo permite instrumentalizar acusaciones de violencia sexual"

Raquel Ogando, ex diputada de Podemos ha estado este viernes en Espejo Público analizando el caso Errejón. Durante su intervención, Ogando ha sido crítica con la forma en que ciertos sectores han abordado el tema, señalando que "un problema que tenemos es el dogma que se ha creado con el #YoSíTeCreo, que permite instrumentalizar políticamente acusaciones de violencia sexual".

En este sentido, la ex política ha rechazado las comparaciones entre este caso y el de La Manada, argumentando que "aquí estamos hablando de un caso complejo en el que intervienen intereses políticos e incluso económicos". Ogando ha pedido un enfoque más crítico dentro del feminismo cuando las denuncias afectan a figuras políticas: "Desde el movimiento feminista deberíamos ser críticas y mostrarnos escépticas cuando este tipo de acusaciones afectan a un líder político y parten del entorno público".

"Nos están exigiendo un ejercicio de fe religioso"

Además, ha advertido sobre el riesgo de convertir la credibilidad de las denuncias en una cuestión de fe: "Nos están exigiendo un ejercicio de fe religioso".

Asimismo, ha subrayado la importancia de respetar la presunción de inocencia, recordando que "hay cosas que son tan básicas que hasta la izquierda y la derecha deberían coincidir". Finalmente, ha expresado sus dudas sobre algunos detalles de la acusación: "No me resulta creíble la parte en la que ella cuenta que le dijo 'solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo'".

