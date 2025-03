El audio de Andrea, novia de Ábalos, a Koldo en el que le pide ayuda para gestionar un viaje: "Me han dicho que lleve un justificante"

Espejo Público habla con Koldo García, el supuesto conseguidor del exministro José Luis Ábalos. Lo ha hecho la periodista de Espejo Público Jéssica Fernández quien le ha preguntado por su relación con Andrea, la pareja del exministro que niega que este le consiguiera puestos de trabajos relacionados con la administración ni le prestara ayuda financiera.

Koldo dice que conoce a Andrea como pareja de Ábalos y en todo momento ratifica lo que ha declarado esta. Señala que han coincidido muchas veces pero que él en ningún momento ni le da dinero ni media para que ella consiga trabajo. Apostilla la periodista Susanna Griso que según se ha publicado Koldo viaja con Ábalos y la que era su pareja Andrea a Colombia 6 meses antes de que este fuera repescado para las listas electorales. "Ábalos trató de hacer negocios y Koldo y ella turismo", recalca.

El audio que Andrea envía a Koldo García sobre sus viajes

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a un audio que Andrea envía a Koldo en agosto de 2021, un mes después de que Ábalos dejara de ser ministro. El audio prueba que Koldo gestionaba muchos de los viajes de esa pareja o expareja de Ábalos. "Koldo que me han dicho que me iba mañana a las 9.00 horas y lleve un justificante del viaje", le dice.

La periodista Ana Bernal- Triviño señala que Ábalos se queja de que salga a relucir su vida personal pero fue él quien la metió en este tipo de negocios y gestiones. Cree que es importante saber si detrás de este caso hay tráfico de influencias o desvío de fondos públicos "y eso con lo que sabemos sí es un escándalo". Para la periodista lo que resulta escandaloso es "el trato de favor que recibían estas chicas".

"Al final todo son empresas que están en la esfera de la empresa pública o del propio ministerio y falta muchísimo por aclarar", añade.

"No me voy a prestar a ningún escarnio político contra nadie"

Koldo no acudió el lunes a la comisión de investigación que se ha creado sobre este caso en el parlamento de Canarias. Cuenta Koldo que él recibió la notificación en el Supremo cuando fue a declarar y que ahora no se ha negado a asistir sino que no ha recibido la notificación ni en su casa ni en su correo electrónico a través de su abogado. Koldo García insiste en que el Senado de Canarias usa los medios de comunicación u otros artilugios para hacerle llegar una notificación. Adelanta que si le citan acudirá pero no responderá a ninguna pregunta porque está inmerso en los procesos judiciales y se acogería a su derecho a no declarar. "No me voy a prestar a ningún escarnio político contra nadie", añade.

"Nos ha costado tanto contactar con Koldo como con su mujer"

Alejo Miranda, es el portavoz del PP en la comisión de investigación en el caso Koldo creada en el Senado que cumple 1 año de recorrido. Señala que les ha costado contactar con Koldo como con su mujer o exmujer Patricia Úriz, que espera que acuda el día 10 de abril para prestar comparecencia.

Cuenta que el mismo primer día de la comisión interrogó al jefe de Gabinete de Salvador Illa donde reconocía que Illa era el que le había dado el teléfono de Koldo diciéndole "Te llamará Koldo" "dando el pistoletazo de salida a una serie de contrataciones que se produjeron en el ministerio de Sanidad".

Señala además que al día siguiente de la comparecencia del director general de personas de ADIF Fiscalía anticorrupción solicitó su imputación. "Puente ponía la mano en el fuego por las personas de su ministerio y después de las primeras comparecencias en el Senado hizo una auditoría que derivó en los ceses de estos altos cargos". Miranda establece además que en esta comisión han descubierto un posible fraude fiscal con el IVA de las mascarillas que estaba exento en el año de la pandemia y que aun así fue abonado por el Gobierno. Un extremo que no ha sido resuelto en las cuestiones que han planteado en las cuestiones implicadas.

