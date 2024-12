Carmen Calvo defiende al PSOE de los ataques por no incluir 'Q+' al término 'LGTBI': "El Partido Socialista no puede ser 'queer'"

La política socialista Carmen Calvo es la presidenta del Consejo de Estado, fue vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España. Esta mañana intervenía en Espejo Público para valorar los principales temas de actualidad.

"No puedo, ni debo entrar"

En su condición de presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo aclaraba que no tiene permitido verse involucrada "en según que controversias y diatribas". Sin embargo sí hacía un alegato en defensa de la Constitución Española y sus efectos positivos en la convivencia y en la seguridad que aporta a las libertades de los ciudadanos y su pluralidad ideológica.

Lío judicial del Fiscal General

La tarde de este miércoles Calvo acude a un acto en homenaje a la Carta Magna, al que también asistirá el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por presunta revelación de secretos en la trama de la filtración de documentos relacionados con la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La única verdad que conocemos es la autoimputación de un particular", expresaba Carmen Calvo.

Respecto a este asunto la exministra socialista pedía prudencia, limitarse a los hechos conocidos y dejar trabajar a la justicia para esclarecer los que están investigando. Subrayaba la importancia de distinguir entre los debates ideológicos y los jurídicos: "Nos jugamos la estabilidad de un país. (...) Porque si no hay mucha gente que piensa que 'lo que no me gusta, es que no es legal'. Puede ser legal y que no te guste".

"No me gusta el término de feminismo clásico"

"No me gusta que haya mujeres sometidas"

Preguntaba Susanna Griso por la ponencia aprobada en el último Congreso Federal socialista, en la que se proponía "expulsar a los puteros del partido", por quienes aseguraron que Carmen Calvo se sitió especialmente incómoda con las conductas de algunos dirigentes socialistas que presuntamente hacen uso de esos servicios de prostitución. Sin embargo al mencionar que hay sectores que sitúan a la presidenta del Consejo de Estado en un 'feminismo clásico', Carmen Calvo reaccionaba para afirmar lo siguiente: "No me gusta el término de clásico porque el feminismo es feminismo".

Sobre el asunto de la prostitución se manifestaba con contundencia: "Para nosotras la prostitución no es un trabajo, la prostitución es una esclavitud antiquísima".

Recordaba que el PSOE es un partido abolicionista y que también rechazan frontalmente los vientres de alquiler. Y terminaba denunciando la situación de España como segundo país del mundo en número de prostíbulos.

Polémica LGTBIQ+ en el PSOE: "Defendemos la igualdad"

En el recién celebrado Congreso Federal del PSOE del pasado fin de semana en Sevilla, al abordar las políticas de inclusión, igualdad de género y libertad sexual se mencionaba al colectivo 'LGTBI', que no incluía el 'Q+' que muchos sectores sí añaden. Esto les ha granjeado una gran cantidad de críticas.

Carmen Calvo dejaba claro la posición de su partido y justificaba que no aparecieran en las siglas. Explicaba la exvicepresidenta que "no se han eliminado", aclarando que el PSOE no ha utilizado Q+ de manera oficial y así se mantiene.

"No somos un partido que acepta la teoría 'Queer'", afirmaba Calvo, que mantenía que esa teoría "fomenta el género, y el feminismo lleva siglos luchando contra el género".

Por último hacía un alegato por el feminismo: "Queremos ser mujeres. No queremos estar encarceladas en la feminidad, ni que los hombres lo estén en la masculinidad. Queremos ser hombres y mujeres libres para su proyecto de vida. El Partido Socialista no puede ser 'queer'".

