Carlos Alsina: "Ursula von der Leyen parece más ministra del Gobierno de España que Ione Belarra o Irene Montero"

Carlos Alsina, presentador de Más de Uno (Onda Cero) analiza en Espejo Público la actualidad informativa con la que arranca la jornada. Una delegación de eurodiputados, encabezada por la alemana Monika Hohlmeier, estará en España entre el lunes y el miércoles para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos. Apunta Alsina que una eurodiputada socialista le ha contado en el programa que Hohlmeier es una persona muy vehemente que "a veces se deja llevar con el afán de dar titulares".

Cree, no obstante, Alsina que esta delegación nada tiene que ver con la que acudió a España en la anterior crisis económica. "Sin ánimo de quitarle relevancia a la delegación que viene a vernos tiene poco que ver con los hombres de negro de cuando éramos pequeños que vinieron en la crisis anterior. Ahí sí tenían poder ejecutivo y venían a exigir el cumplimiento de las reformas para recibir el dinero del rescate bancario".

Apunta además que en este caso la alemana Monika Hohlmeier más que a fiscalizar a España viene a rastrear el trabajo de Ursula von der Leyen, con la que no se lleva muy bien. "Von der Leyen tiene una gran sintonía personal con Pedro Sánchez y da un gran aval político a casi todo lo que hace. Von der Leyen parece más ministra del Gobierno de España que Ione Belarra o Irene Montero", bromea.

Agradece a Macarena Olona "que nos descubra a los demás lo que es Vox" en su entrevista con Jordi Évola en La Sexta. Olona describe un entorno neonazi, homófobo y machista girando alrededor de Vox. "Lo que ha dicho es como amagar sin terminar de dar, si tiene la seguridad de que ha habido irregularidades económicas que empiece a presentar esas evidencias porque todo lo demás ya lo sabemos", mantiene.

Recuerda el de Onda Cero que cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania se le quedó grabada la entrevista de Susanna Griso al embajador ruso que decía que esto era un invento de Biden y la OTAN tratando de provocar un conflicto. Lo que quería Putin era tomar toda Ucrania y en el recuerdo de aquellos días previos coincidió en España con el asunto de la caída del que fuera líder del PP Pablo Casado. "Lo más terrible que hemos contado los medios este meses además de lo que ocurre en el frente y los muertos por miles ha sido la historia de estas familias rotas".

"Está bien, que al menos por esta semana, volvamos a tener más presente todo lo que está sucediendo ahí", mantiene. Revela además Alsina una anécdota que vivió esa semana con un integrante del PP. "Me contaba un dirigente del PP, de los que ha sobrevivido, que había una entrevista apalabrada el 24 de febrero y que tenía recelo porque no sabía muy bien lo que tenía que decir respecto al tema de Pablo Casado. Empezó la guerra de Ucrania desembocamos la entrevista y me confiesa que sintió un gran alivio".