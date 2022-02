El embajador ruso en España: "Tratan de convencernos a nosotros mismos y a la opinión pública de que habrá guerra"

EEUU acusa a Rusia de mentir cuando asegura haber replegado sus tropas de la frontera con Ucrania. En medio de este clima de desconfianza y tensión internacional Susanna Griso ha charlado con el embajador ruso en España, Yuri Korchagin.

El mandatario es tajante en sus declaraciones a Espejo Público y asegura que no habrá invasión de Ucrania por parte de Rusia y acusa a Occidente de manipulación para hacer pensar que ese conflicto se acerca cuando el repliegue es real.

"Estoy harto de leer cada día hasta las fechas y las horas de la invasión rusa"

"Todo el mundo piensa de verdad que habrá una guerra pero no es así. Desmentimos y hemos dicho que no estamos preparando nada, pero nos tratan de convencer a nosotros mismos y a la opinión pública de que sí habrá guerra", señala.

"Han inflado una crisis tremenda y todo el mundo piensa de verdad que habrá una guerra"

Pide confianza en Rusia: "¿Por qué usted confía en la OTAN y no confía en mí, por ejemplo?", se pregunta el embajador. Sostiene que en diciembre mandaron 2 proyectos de tratados a EEUU y a la OTAN para que firmar un documento de garantías para que la OTAN no sea más ampliada hacia las fronteras de Rusia y no estén instaladas las armas ofensivas. "Esa es la razón de nuestra preocupación y al mismo tiempo eso es un aporte a la seguridad en Europa. Pero a estas preocupaciones nuestras no hubo una respuesta directa", afirma.

"Alguien está interesado en que aumenten los precios de los hidrocarburos pero no somos nosotros"

Reconoce que está "harto" de leer cada día hasta las fechas y las horas de la invasión rusa. Afirma que "el periodismo español" que él lee ha empujado a los aliados de la OTAN para que empiece la guerra. "No es así, hemos dicho desde el principio que no tenemos ninguna intención de empezar la guerra ni hacer una contienda con nuestros hermanos ucranianos porque esa gente son de la misma sangre que nosotros".

Asegura el embajador ruso que durante 2 meses todos los periódicos de España "han inflado una crisis tremenda y todo el mundo piensa de verdad que habrá una guerra pero no es así". Considera que todo responde a "una guerra híbrida de la OTAN" . "España, que forma parte de la OTAN o Gran Bretaña que está un poco despistada después del Brexit y trata de ejercer influencia en la Unión Europea de modo colateral". "Tras ese ruido y esa crisis artificial totalmente inflada tratan de provocar a Ucrania para que cometa un paso en falso".

"Primero crearon una crisis, se asustaron ellos mismos de esa crisis, después justifican que van a aplicar tremendas sanciones para mi país", destaca. Piensa que quieren enemistar el pueblo ruso contra el occidente. Insiste Yuri Korchagin en que la crisis no fue creada por ellos y asegura que "alguien está interesado en que se incrementen los precios de los hidrocarburos pero no somos nosotros".

