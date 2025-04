Carlos Alsina, sobre un posible acuerdo PSOE-PP frente a los aranceles de Trump: "No quieren que se note demasiado lo de acuerdo que están"

El periodista Carlos Alsina, presentador y director, del programa de radio 'Más de Uno' de la radio 'Onda Cero', abordaba con Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', el principal tema de la actualidad a nivel mundial: el terremoto económico originado por los aranceles de Donald Trump, que han causado fuertes caídas generalizadas en las bolsas.

"Están de acuerdo y no lo saben"

El análisis de Alsina es claro. Aunque parezca mentira las posturas del Partido Socialista y del Partido Popular serían muy próximas. Al menos en cuanto a la respuesta que debe dar nuestro país a los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones de productos españoles en Estados Unidos: "Creo que ya están de acuerdo, solo que, o todavía no lo saben, es posibles que estén de acuerdo y no lo sepan, o no quieren que se note demasiado lo de acuerdo que están".

Sorprendente: ¿Coinciden en más puntos?

A ojos del periodista y por muy extraño que pueda parecer, los dos principales partidos del Congreso compartirían posturas en más de un asunto. El segundo punto de unión sería el aumento de gasto en el presupuesto de defensa y seguridad, sobre el que muchas voces coinciden en Europa ante la creciente amenaza rusa de los últimos años, desde que inició la invasión de Ucrania, y el importante cambio de Estados Unidos, dirigido por un beligerante Donald Trump.

"Discrepancia, discrepancia, no existe"

"El diagnóstico que hace el Gobierno, parte socialista, del asunto arancelario, y el análisis que hace de inversión en defensa, Ucrania y desafíos europeos; y el diagnóstico que hace el partido popular en esos asuntos, yo no alcanzo a encontrar ninguna diferencia", afirmaba Carlos Alsina.

Aunque el tono del PP es tenso a la hora de exigir al Gobierno que lleve las medidas al Congreso de los Diputados, o informe de los planes a las Comunidades Autónomas, Carlos Alsina, atribuía una coincidencia en el fondo del asunto que no querrían los populares que se pusiera de manifiesto de una forma clara y evidente: "No sé qué interés tienen en fingir o sobreactuar en la diferencia".

