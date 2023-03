Carlos Alsina: "Me parece bien que Sánchez haya nombrado a 2 ministros hombres porque así cumple su propia ley de paridad"

Carlos Alsina, presentador de 'Más de Uno' en Onda Cero, ha analizado en Espejo Público el cambio de ministros de Sanidad e Industria que ha anunciado Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo ha anunciado que el nuevo ministro de Industria será Héctor Gómez Hernández, quien sustituirá a Reyes Maroto y el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde, en sustitución de Carolina Darias.

En opinión de Alsina esta decisión "es llamativa". Define a Héctor Gómez como un político que tiene buen talante, algo que, señala, "en otros tiempos se apreciaba mucho en la política española". "Héctor Goméz es un tipo educado al que se le puede llevar la contraria y no levanta la voz", mantiene. "Héctor Gómez solo estuvo un año al frente de la portavocía del grupo socialista y fue relevado por ser demasiado educado y correcto", añade.

Respecto al otro candidato, Miñones Conde, apunta Susanna Griso que su única gestión política ha sido una alcaldía de 15.000 habitantes y algunas voces apuntan a que esa "no es la mejor plataforma para ser ministro de Sanidad". "No tiene opinión ni criterio. Me parece bien que Sánchez haya elegido a 2 hombres en lugar de a 2 mujeres porque así va a cumplir su propia ley de paridad y ya solo falta que el presidente aplique la ley de paridad al núcleo duro que es donde todavía no la cumple", añade Alsina.

"La única sorpresa hubiera sido que los cambios hubieran ido más allá de Sanidad y de Industria. Sánchez hubiera tenido quizá el deseo de relevar a Irene Montero pero no puede porque hubiera significado el divorcio con Unidas Podemos".

Rifirrafe PP- PSOE en la Cumbre Iberoamericana

La polémica ha estado servida en la Cumbre Iberoamericana por las declaraciones de Feijóo, que acusa a Sánchez de "rendir pleitesía a los autócratas", mientras que ara el presidente del Gobierno, estas palabras son un acto de "insolvencia y mala fe".

Cree Alsina que este episodio le ha quedado regular al PP, aunque dice que no pretendía criticar la presencia de Sánchez. "Dijo Feijóo que no echa de menos reunirse con autócratas pero es que ya se ha reunido. Dentro de las obligaciones de Feijóo como presidente de Galicia ya se reunió con Raúl Castro y el actual presidente de Cuba. Aunque el PP insiste mucho en que no se estaba refiriendo a la cumbre Iberomericana, la simultaneidad de mensajes no ha sido muy acertada", añade.