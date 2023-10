Carlos Alsina: "En esta investidura veremos hasta dónde llega la transparencia de Pedro Sánchez"

Carlos Alsina, director de Más de Uno en Onda Cero, ha analizado la situación política el mismo día en el que el rey Felipe VI termina la ronda de contactos. Hoy también se cumplen 6 años del discurso más crucial del Rey, que fue el que pronunció el monarca 2 días después del referéndum ilegal.

Señala el periodista que lo más curioso que escuchando pasajes del discurso del Rey es que sigue plenamente vigente y con el paso del tiempo ha envejecido bien. "Sigue siendo plenamente vigente aunque las circunstancias hayan cambiado tanto" y el mensaje es que el Estado estaba ahí para defender la legalidad y la Constitución.

"Lo que dijo el Rey hace 6 año sigue siendo completamente válido hoy"

A diferencia de otros discursos políticos que han envejecido mal fruto de los vaivenes, lo que dijo el Rey sigue siendo completamente válido, destaca Alsina. Recuerda que en una ocasión le preguntó a Artur Mas porque no estaba conforme con este discurso y lo que dijo fue: "No comparto lo que no ha dicho porque no se ha referido a las cargas policiales del 1 de octubre".

Cree que el Rey va a proponer a Pedro Sánchez a la investidura y le va a instar a intentar formar Gobierno. Cree que con esta maniobra "veremos un poco hasta donde llega la transparencia del presidente del Gobierno".

Sobre Sumar, afirma Alsina que "hay pocas dudas sobre lo que va a pasar ahí" y la incógnita será "cuántos ministerios tocan esta vez y cuáles". "El PNV dice que la única duda es Junts per Catalunya. Ya tenemos hecha una apuesta de hace 3 semanas en las que dijimos que iba a salir investido Pedro Sánchez".