El brutal ataque a una joven en Cártama: "Me quería secuestrar y después violarme y matarme"

Una joven ha denunciado un ataque en plena calle en Cártama (Málaga) por parte de un desconocido. La víctima, de 21 años, señala que un varón la abordó por detrás e intentó ponerle un trapo húmedo en la boca. La joven intentó resistirse y el hombre la agredió. Solo una familia que pasaba por allí se interpuso para ayudarla.

María recibió varios puñetazos, arañazos y lesiones a causa del forcejeo. La agresión no llegó a más gracias a la intervención de una pareja que pasaba por allí y contempló la escena. Señala el periodista de Diario Sur, Juan Cano, que la Guardia Civil está investigando el caso y se está intentado localizar al autor de las lesiones. A raíz de que esta mujer haya denunciado el caso en redes sociales otras jóvenes han contado haber sufrido episodios similares.

María sigue dolorida. Cuenta que iba caminando en torno a las 23.30 horas y alguien comenzó a seguirla. Estaba hablando por teléfono y notó que alguien la agarraba por detrás. "Me cogió por detrás con un pañuelo que olía fuerte, como llevaba la mascarilla no olí el trapo y me tapé con mi mano para que no pudiera olerlo. "Creo que me quería secuestrar y después violarme y matarme" asegura. "Él venía con maldad", sostiene. La víctima no cree que la intención fuera el robo, sino que buscaba narcotizarla.

