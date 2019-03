"Bretón debería contarle todo lo que sabe al juez y a la policía"

Las últimas cartas remitidas por José Bretón a varios medios de comunicación, entre ellos a antena 3, cuando ya han pasado más de 10 meses desde la desaparición de sus hijos, los pequeños Ruth y José. Siguen provocando reaciones. El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado ha afirmado a Espejo Público que "Bretón debería de hacer todo ese tipo de declaraciones a la Policía o al juez".

Las investigaciones de la Policía, desmienten la última versión por la que Bretón aseguraba que no los niños no se encuentran en Córdoba. "Estamos ante una persona con un perfil psicológico especial. No hay que perder ni un minuto en cualquier maniobra de distración, lo que hay que hacer es intentar encontrar a los niños lo antes posible", asegura el subdelegado del Gobierno.