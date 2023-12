La batalla de los vecinos del Barrio Húmedo en León contra el volumen de los villancicos

Mas vecinos en pie de guerra por la ruidosa Navidad. Esta vez las quejas llegan desde el céntrico Barrio Húmedo de León donde protestan por volumen de los villancicos. La denuncia la ha hecho pública una asociación de vecinos que dice ha recibido varias quejas de residentes de la zona centro que dicen que la música navideña está excepcionalmente alta y les molesta. Tres veces al día durante 10 minutos se ofrece un espectáculo de música y es entonces cuando suena muy alta la música, sobrepasando dicen todo tipo de límites. Por eso piden al Ayuntamiento de León que haga mediciones y que baje el volumen de la música porque si no amenazan con que emprenderán acciones legales.

Vecina: "Se puede tener música pero pensando en los vecinos también, que viven y duermen"

Hablamos con los vecinos

Nuestra compañera Susana Ahijado ha preguntado por esto precisamente a los comerciantes y vecinos de la zona. La mayoría confirman que el sonido está demasiado alto: "Sí molesta. Se puede tener música pero pensando en los vecinos también. que viven y duermen. Es que no puede ser así". Otra mujer señala que "no es lo mismo oír un ratito la música según estás pasando que constantemente todo el día". Sin embargos hay otros que aseguran lo molestarles: "Se escucha alta pero es por la tarde, no molesta".