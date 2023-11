Ayuso: "Si pretende que yo le haga la rosca y le diga lo guapo que es a quien está hundiendo España, se equivoca. A mí, desde luego, me gusta la fruta"

Isabel Díaz Ayuso no ha dado marcha atrás. Todo lo contrario. Durante el pleno de la Asamblea de este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tirado de ironía, "Sí, lo dije. Me gusta la fruta", en alusión al insulto que lanzó el miércoles desde la tribuna del Congreso.

Ayuso no se ha disculpado y ha continuado con sorna: "La señora García dijo hace poco 'mongola', y no dije nada, porque pensé que dijo: ‘me mola'. El señor Padilla dijo 'facha', y yo entendí: qué pacha". La presidenta autonómica ha justiciado sus palabras de este miércoles porque "el presidente del Gobierno, con todo su abuso de poder utilizó la tribuna en la casa de la soberanía nacional y aprovechó su intervención para difamarme a mí y a mi familia". Y continuó: "A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: me gusta la fruta".

Ayuso: "Simplemente dije algo que es para mi foro, soy una ciudadana libre y puedo decir para mí misma lo que me de la gana"

Además Isabel Díaz Ayuso se ha defendido: "Ni siquiera puede uno hablar para sí mismo. Simplemente dije algo que es para mi foro, soy una ciudadana libre y puedo decir para mí misma lo que me de la gana".

La oposición exige que se disculpe

Lobato: "Se está pasando tres pueblos, señora Ayuso"

El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato ha exigido a Ayuso que se disculpe tras insultar a pedro Sánchez durante su sesión de investidura: "Lo único digno que puede hacer aquí es pedirle perdón al presidente del Gobierno. Se está pasando tres pueblos, señora Ayuso. Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas".

Por su parte Mónica García, la líder de Más Madrid. le ha recriminado a la presidenta autonómica que "ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno ,que es un insulto a todos los españoles y todas las españolas".