Isabel Díaz Ayuso responde a Pedro Sánchez: "Sí lo dije, dije me gusta la fruta"

Sin excusas, sin rodeos y sin remordimiento. Isabel Díaz Ayuso ha contestado a Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid y lo ha hecho al más puro estilo 'ayuser', en pie y con la mirada enfocada en los asientos de la oposición dijo: "Sí, lo dije. Dije me gusta la fruta y creo que si yo en esa tribuna de oradores aprovecho para insultar a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta".

Pero venía con la escopeta cargada la presidenta de la Comunidad de Madrid y tras reconocer que durante la primera sesión del debate de investidura le dedicó ese "me gusta la fruta" a Pedro Sánchez pasó enumerar situaciones que para ella son comparables. "La señora García ha dicho hace poco 'mongola' y yo no dije nada porque pensé: 'he entendido que dijo me mola'. El señor Padilla hace poco dijo facha, me llamo facha y yo entendí: '¿Qué pacha?'. Pero qué tal con el señor Óscar Puente que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada, ¿por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle por qué no deja de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dijo que es una mujer de dudoso equilibrio mental. ¿Aprovechó el día de ayer para decírselo a su compi?"

"A mí desde luego me gusta la fruta"

Rotunda en su postura Ayuso reprochó a los socialistas "probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso... pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que iba a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. Y en un lado del muro estamos todos los fascistas: jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE... y en el otro lado del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes hasta julio cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el estado de derecho".

Y sentenció Ayuso avisando: "Si pretende que yo le haga la rosca o le diga lo guapo y lo listo que es a quien esta literalmente hundiendo España, a mí desde luego me gusta la fruta".

Juan Lobato

Esta respuesta de la presidenta llegaba después de que el socialista Juan Lobato le instase a pedir perdón a Sánchez. "Lo único mínimamente digno que puede hacer hoy aquí es pedirle perdón al presidente del Gobierno porque es usted una descortés y se está pasando 3 pueblos".

Llamó la atención Lobato sobre: "Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar que haya agresiones físicas. Cuando usted habla de dictadura, ¿esta es la democracia que esta pensando? Usted se imagina a una profesora, a un profesor, a unos padres diciéndole muy bien hija ese insulto es lo mínimo que se merecía". Lobato le reprochó que él no quiere ver "a la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo un acto tan indigno".