El ayuntamiento de Huelva pudo contratar a una bruja para desinfectar el consistorio

Suena surrealista pero es real. La portavoz de la izquierda en el ayuntamiento de Huelva ha elevado una pregunta para saber si se contrató a una bruja para desinfectar el consistorio y el despacho de la alcaldesa, que pertenece al Partido Popular. Todo sucede supuestamente en el mes de noviembre, según nos cuenta Desiré Hernández, redactora de Antena 3 en Andalucía.

Cuando los servicios de limpieza acceden a las dependencias municipales se encuentran en muchos despachos, incluido el de la alcaldía y en el salón de plenos, el suelo lleno de sal y restos de haber quemado romero. Supuestamente se habría llevado a cabo un ritual llamado sahumerio para ahuyentar los malos espíritus.

Ahuyentar a los malos espíritus

Sahumar es el acto de generar humo, por lo general a partir de inciensos, para perfumar el ambiente y para utilizarlo como una herramienta de purificación. La confluencia de izquierdas del ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo y quiere saber si se invirtió dinero público para realizar este ritual esotérico y así lo va a preguntar en un pleno que se está desarrollando ahora por el momento con normalidad.

Mónica Rossi, portavoz de Izquierda de Huelva, cuenta al programa Espejo Público: "A nosotros nos llega la información por personas ajenas al ayuntamiento, a través de distintas fuentes y en un principio no dábamos crédito. El 16 de Noviembre el salón de plenos amanece son sal y romero quemado y algunas dependencias municipales más". Rossi añade: "Ante este suceso nos parecía muy importante preguntar si para la realización de se ritual de brujería de limpieza de malos espíritus se había utilizado con fondos públicos del ayuntamiento". El Ayuntamiento no responde porque dice que no les constan estos hechos.

Un equipo de Antena 3 ha salido a las calles de Huelva para preguntar la opinión de los vecinos y no hay unanimidad. A algunos les parece fatal y es una cuestión que creen, debía investigarse e incluso judicializarse, si fuera cierto. Otros sin embargo, se lo toman con humor porque dice que está bien que el consistorio haga algo diferente.

