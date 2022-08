El audio del okupa expulsado de Villaviciosa: "Vamos a ver si tenemos posibilidad de matar a alguien"

La Policía y la Guardia Civil ha vuelto a inspeccionar la zona de Villaviciosa (Madrid) en la que vivía el okupa que tantos problemas ha dado a los vecinos. Los agentes se encargaron de sacar las pertenencias del okupa a la puerta y meterla en bolsas enormes. Posteriormente le llamaron para comunicárselo y le indicaron que podía ir a la zona para recoger estas bolsas.

El joven se mostraba reacio a salir de la casa en sus declaraciones: "A mi nadie me va a echar de esa casa. No son así las cosas. Yo he tenido que dormir en la calle y esa casa vacía que a su dueño no le importa nada. No me han dejado ni sacar mis cosas, así que no ha quedado más remedio que volver a entrar. Si ya lo dije, que cuando yo tuviera un trabajo yo me iría a pagar un alquiler. No tengo nada más que decir porque diga lo que diga no va a valer de nada, necesito un trabajo, dinero y una casa".

Espejo Público ha tenido acceso a unos polémicos audios. de David. En esa grabación se escuchan disparos procedentes de la casa okupada. Se trata de vídeos que envían los propios vecinos de la zona. "Vamos a ver si nosotros en fiestas tenemos posibilidad de matar a alguien", se escucha decir a David.

Un pequeño laboratorio de droga con básclas de precisión, una katana y armas de fuego.

Jorge es el hijo del propietario de la casa. Asegura que ya no hay nadie dentro de la casa. Cuando pasaron a la vivienda con la Policía revisaron todo y cambiaron las cerraduras con un cerrajero. Tienen pensado instalar un sistema de seguridad. Sacaron las pertenencias del okupa a la calle. La vivienda se encuentra destrozada: "Nos faltan electrodomésticos, la lavadora no está, la caldera no está. Los muebles los ha sacado y suponemos que los ha vendido", señala.

"Han dejado la casa destrozada. Nos faltan los electrodomésticos y los muebles"

Cree que gracias a la intervención de los medios y a la empresa Desokupa, que se ofreció gratuitamente a ayudarles, David se ha decidido a salir del chalé. La Policía les ha comentado que es conocido del pueblo y que suele rondar esa zona.

"Es muy difícil recuperar el valor de lo que se han llevado los okupas"

Isabel Gambín es abogada experta en okupación, señala que en estos casos no hay opciones para recuperar el importe en valor de los daños que ha ocasionado en la vivienda. "En estos supuestos al menos necesitas un sueldo o un inmueble para poder garantizar la recuperación del daño. Para evitar que el okupa entre en la vivienda solo existen medidas orientadas a la propia seguridad que costeará el propietario: alarmas, puertas antiokupas, toda la casa con rejas...".