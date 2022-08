La amenaza de un okupa de Villaviciosa a una vecina: "Si me corta el agua le 'esmocho' el brazo"

Los okupas se encuentran en un chalet ubicado a 150 metros de un colegio de Villaviciosa de Odón (Madrid). Los vecinos tienen miedo y les acusan de trapichear con droga. Espejo Público ha hablado con los ocupantes de esta casa. Concretamente con David. Este dice que no tiene intención de irse, que viven tranquilos y que es falso que armen jaleo.

Los okupas alegan que les vendieron la llave de la vivienda por 2.000 euros. Los vecinos desmienten esta transacción y aseguran conocer al dueño de la vivienda, un señor mayor. Uno de los okupas destaca que ha estado viviendo en más casas y que esta la ha adquirido por un valor de 2.000 euros. "Yo cuando tenga mi trabajo me cojo mi perro, me alquilo una casa y me voy. Mientras tanto yo no me voy a quedar en la calle", determina. Niega que la vivienda sea un narcopiso. "Aquí he venido a dormir, a vivir y a estar tranquilo. Los primeros meses nos saludábamos todos los días, pero un día ya se despertaron que no, y todo mal", asegura.

El hijo del propietario del chalet: "Aquí lo estamos pasando todos mal, menos los okupas que viven fenomanel"

Espejo Público habla con una vecina que denuncia el desamparo en el que viven los habitantes de las casas cercanas. Durante la conversación pueden escucharse las palabras del okupa que amenaza a la vecina en el caso de que les cortaran el agua. "A ver qué pasa si entráis a cortarme el agua que está dentro. Le 'esmocho' el brazo con el mocho que tengo ahí. Voy a llamar a un amigo, que yo no puedo pegarle a este, pero mi amigo sí".

Jorge es el hijo del propietario del chalet okupado. Señala que la familia lo está pasando mal con esta situación: "Aquí lo estamos pasando todos mal, menos los okupas que viven fenomenal". Reclama que la casa tiene dueño y tiene los pagos al día. "Nosotros no hemos vendido nada ni hemos dado llave de nada", apunta. Los vecinos les avisaron de esta situación que ha sido denunciada desde el primer día a la espera de que les asignen un juzgado.