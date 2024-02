Los dolorosos funerales de David Pérez y Miguel Ángel González, los guardias civiles asesinados en Barbate

Los compañeros del guardia civil David Pérez no podían contener el llanto y las lágrimas en la comandancia de Pamplona. A su llegada, el ministro del Interior no realizó declaraciones y dentro de la capilla ardiente se vivieron momentos de tensión cuando la viuda del agente no dejó que Grande-Marlaska colocara a título póstumo la medalla en el féretro. "Pasó por un momento de nervios y le dijo al ministro que no quería que le impusiese a su marido la condecoración porque si él viviera, no la querría", afirmó la tía del agente a los micrófonos de Antena 3 Noticias.

Aplausos en la catedral de Pamplona

Portado por sus compañeros y cubierto con la bandera de España, el féretro del agente ha llegado a la catedral de Santa María la Real de la capital navarra.

Debemos de superar este momento sin rencor y con generosidad

La viuda y los dos hijos del guardia civil estuvieron presentes en la misa y despidieron al marido y padre. Vecino de la localidad de Sarriguren, estaba destino en Barbate desde hacía unos meses. A la ceremonia religiosa han asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, y la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, pero no el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El dolor se hace silencio en Cádiz

Un templo completamente abarrotado ha despedido a Miguel Ángel Gómez, el guardia civil muerto en acto de servicio en la noche del pasado viernes en el puerto de Barbate cuando vigilaba los movimientos de una narcolancha. Cientos de agentes de la Benemérita se ordenaron en formación a medida que iban llegando. Frente a ellos, mandos y compañeros, además de miembros de otros cuerpos como Aduanas. Junto a la entrada de la catedral, la banda del Tercio Sur de la Armada acompañó la entrada del cuerpo en el templo gaditano, con sones del himno nacional.

Los dos guardias civiles perdieron la vida el pasado viernes luchando en condiciones desiguales contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.

