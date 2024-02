El enfado del alcalde de Barbate con Marlaska: "Parece que está como en una nube"

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha atendido a Antena 3 Noticias Fin de Semana en directo para valorar la tragedia ocurrida este pasado viernes en el puerto de la localidad gaditana donde una narcolancha terminó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil.

Los narcotraficantes embistieron con su embarcación a una patrullera de la Guardia Civil que no pudo resistir el impacto y en la cual, además de los dos fallecidos, otros dos agentes resultaron heridos. El Ayuntamiento de Barbate ha decretado tres días de luto oficial por estas muertes y hasta ocho personas han sido detenidas.

Miguel Molina ha querido responder a las preguntas de Matías Prats y ha aprovechado para denunciar la falta de medios y seguridad que existe en el puerto.

"En Barbate debe haber cuatro patrullas y hay solo una"

R: Totalmente... Antes, en Barbate había cuatro patrullas como mínimo y ahora solo hay una. Los recursos son mínimos, no hay protección y estas deberían estar mejor repartidas. Cuando hay algún problema meteorológico o en la mar todos los barcos suelen acabar en el puerto de Barbate. Tener que 'refugiar' a los narcotráficos ahí es el colmo del colmo. Estamos indignados por esta masacre, es una salvajada... Estos guardias civiles han dado la vida de una manera que no tenían que darla.

P: ¿Hay población de Barbate que apoya el narcotráfico?

R: En todas las zonas costeras siempre hay personas que se dedican a esto. Muchos de ellos no eran conscientes de lo que jaleaban, y los que lo hacían no representan a Barbate, nuestro pueblo es el que ha estado en el Ayuntamiento reivindicando a la Guardia Civil. Hemos luchado mucho por este pueblo para que cuatro sinvergüenzas hagan tanto daño a este municipio.

P: ¿Ha hablado con Marlaska?

R: No ha habido la oportunidad. Parece que están como en una nube y no atienden a los alcaldes, trabajamos con la subdelegación y manifestamos siempre dejamos recogido la escasez de recursos que tiene la Guardia Civil. Vamos a volver a pedir cambios y mejoras, como mínimo tenemos que tener cuatro patrullas en Barbate y el puerto tiene que estar protegido, tiene que poder defenderse de estas narcolanchas. La ley tiene que cambiar... no puede ser que detengan a una persona y al día siguiente esté en la calle.

P: Ya habían avisado que esto podía pasar

R: Lo hemos advertido desde hace tiempo, cada vez van cogiendo más fuerza (narcotraficantes) y nosotros mermamos. Ellos ya no tienen el respeto a las fuerzas de seguridad, y eso se consigue con medios, efectivos y seguridad. Marlaska, o quien sea, debe asumir su responsabilidad y si no lo hace está yendo en contra de un trabajo muy importante y sobre todo de la seguridad de muchos municipios de España, y de la Guardia Civil, que lo está pasando muy mal.

