Así hablaba de Ábalos Pedro Sánchez en su libro 'Manual de resistencia': "Finalmente me convenció"

La decisión de José Luis Ábalos de no dejar su escaño y pasar al grupo mixto también podría titularse 'Manual de resistencia'. Es el libro biográfico donde Pedro Sánchez narra el periplo que vivió desde 2014 con su llegada a la Secretaria General del PSOE, su etapa tras ser expulsado del liderazgo del partido y su regreso que culmina con la investidura como presidente del Gobierno. Un recorrido vital en el que la figura de Ábalos cobra fuerza como uno de sus hombres de confianza en aquellos años.

Las palabras de Ábalos

José Luis Ábalos aparece en este 'Manual de resistencia' hasta en trece ocasiones, unas veces citado y otras en fotos que Pedro Sánchez ha incluido en este libro como momentos significativos de aquellos años. En su libro destacan algunas referencias a Ábalos como en el capítulo titulado ¿Por qué me hice socialista? Sánchez, en la página 214 de 'Manual de resistencia' escribe: "Recuerdo especialmente las palabras de José Luis Ábalos: La credibilidad y la coherencia no se transmiten ni se heredan Pedro - me dijo-. Eres tú el que lo tiene que hacer, si no esto no se gana. Sus palabras me decían que no tenía elección".

Poco después, en el libro, vuelve a reconocer la importante labor y el peso que tenía Ábalos en sus decisiones. "No era yo solo el que llenaba los actos... Ábalos, Adriana... También llenaban los sitios hasta la bandera... Es otra experiencia que desmiente a los que querían desacreditarnos con acusaciones de personalismo."

Ábalos y Lastra

Otro de los capítulos donde Pedro Sánchez habla de Ábalos es en el apartado donde relata lo que ocurrió tras las Elecciones del 21 D. Sánchez escribe esto: "Me fui con Ábalos y Adriana... No solo quería estar con ellos, sino agradecerles su trabajo y haber mantenido su posición en los difíciles momentos por los que habían pasado".

Todo este agradecimiento hoy queda muy lejos de lo que hemos vivido estos días donde un abismo separan a Sánchez y Ábalos. El exministro ha decidido mantener su escaño en el Congreso pasando a formar parte del grupo Mixto en contra de lo que le han pedido desde el partido socialista.

A lo largo de las 336 páginas de "Manuel de resistencia" el libro autobiográfico de Pedro Sánchez queda claro que Ábalos no fue uno más. En el capítulo dedicado a los momentos previos a la Moción de censura a Rajoy, en la página 41, Sánchez comenta: "Le dije a José Luis: habla con Villegas y le cuentas la historia a ver cuál es la posición de Ciudadanos... Ábalos se reúne con Villegas... José Luis le dice: "Pon la fecha". Es un ejemplo más del significativo papel que tuvo quien hoy ha sido expulsado del PSOE y repudiado por el actual Secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Hombre de confianza

En la decisión de volver a la política y conseguir el apoyo de la militancia del PSOE Ábalos fue una pieza clave según cuenta el propio Sánchez: "Ábalos me insistía en que hiciéramos un acto en su comunidad... Yo le reiteraba que no había decidido nada, y él me contestaba que... debía dirigirme a una militancia que se sentía huérfana y necesitada de saber... que yo estaba ahí... Finalmente, me convenció"

En esta línea Pedro Sánchez también escribe: "Todos intervinieron para persuadirme de que me presentara...Dieron la cara ante los medios Adriana, José Luis Ábalos... muchos pensaran que dónde iban esos locos, y lo cierto es que su compromiso aumentaba a medida que daban la cara por mí y se comprometían en público".