Arantxa Sánchez Vicario: "Ellos dicen que han sufrido mucho, yo también"

Arantxa asegura en sus memorias que solo reclama lo que es suyo. Acusa a sus padres de estar "obsesionados por controlarlo todo". Y reconoce que no se habla no solo con sus padres, sino con nadie de su familia. El abogado de los padres, Jordi Domingo ha desmentido las acusaciones de la tenista, "Arantxa no está arruinada" y ha advertido que la familia se reserva el derecho de interponer las acciones judiciales que se deriven de lo publicado en el libro.