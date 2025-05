El apagón y la importancia del dinero en efectivo: ¿Cuánto recomiendan llevar encima o tener en casa?

Muchas personas no habían tomado en serio las recomendaciones de elaborar un kit de emergencia o mochila de supervivencia. Las autoridades europeas emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía comunitaria a finales de marzo debido a las crecientes tensiones internacionales y un escenario de mayor incertidumbre que dejan.

Agua, linterna, radio, pilas, comida enlatada... La mañana del lunes 28 de abril miles de personas buscaban en casa o en las tiendas que permanecieron abiertas algunos de los artículos recomendados, pero a la hora de pagar los datáfonos no funcionaban, muchos ni siquiera sabían si portaban algo de dinero en efectivo.

Ante el colapso de muchos servicios públicos, fueron muchos los que recurrieron al taxi y tampoco pudieron pagarles al no llevar dinero encima, más allá de un trozo de plástico que se había vuelto inútil. Los conductores hacían lista con los datos de los clientes a los que no dejaron de atender, "fiando muchas carreras", expresaba Susanna Griso. La periodista Pilar Velasco lo confirmaba y agradecía al mismo tiempo a los taxistas su actitud. Ella fue una de las afortunadas.

¿Llevamos 'metálico' en el bolsillo?

"Es más cómodo pagar con el móvil"

Espejo Público ha salido a la calle para comprobar si el apagón ha cambiado los hábitos. Hay de todo, pero destaca que entre los jóvenes son pocos los que hoy en día siguen llevando encima dinero en efectivo. Las nuevas tecnologías y el 'dinero de plástico' ha vaciado los bolsillos de muchos ciudadanos, también de mediana edad: "Con el móvil y con la tarjeta ya no llevamos nada", reconoce una mujer adulta, mientras que una joven admite no llevar más de 5 euros. Insuficiente. Incluso hay quien asegura que el apagón no ha resultado suficiente experiencia para prever futuros imprevistos.

Otros, aunque no es lo más frecuente sí afirman estar preparados ante imprevistos, por lo menos ahora.

¿Qué dicen las autoridades?

Es una cuestión clásica para muchos que conviene tener algo de efectivo en casa. Sin embargo hasta ahora sólo Austria se había pronunciado a cerca del dinero que debe prepararse para ese kit de emergencia. Las autoridades austriacas cifran en 100 euros por persona esa cantidad. Ahora el Gobierno de Países Bajos también se ha sumado a la recomendación y recomiendan que en el caso de los adultos se aparten 70€, y 30 en el caso de los niños.

"Debajo del colchón hay que tener un poquito más", respondía otra mujer, que ve escasos los 70 euros por adulto.

¿Cómo pilló a los colaboradores de Espejo Público?

"En Barcelona, con cero euros. Sin saber si podía volver y sin tener en casa un euro para un taxi... Un desastre", admitía la periodista Cruz Sánchez de Lara. Y es que a la mesa de debate también han llegado las influencias y tenencias de la sociedad del siglo XXI, dado que la periodista Pilar Velasco confesaba que ni ese día ni ningún otro en todo 2025 llevaba dinero en metálico hasta ese momento.

"Yo llevaba cero", aseguraba el periodista Joaquín Manso, que también reconocía haber aprendido de la experiencia y ahora actúa en consecuencia. Por el contrario Afra Blanco, sí lleva habitualmente 50 euros, por recomendación de su padre, admitía ella misma. Igual cantidad aseguraba Susanna llevar "siempre".

