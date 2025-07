Lola Índigo no puedo evitar las lágrimas con la actuación de este talent: “Te escucharía todos los días”

La conexión entre David Calvo y Lola Índigo volvió a hacerse evidente en el último programa de los Asaltos. El talent interpretó con gran sensibilidad ‘20 de enero’, de La Oreja de Van Gogh, y logró lo que pocos: tocar de nuevo el corazón de su coach.

Lola no pudo contener las lágrimas y, visiblemente emocionada, confesó: “A mí David Calvo siempre me provoca las lágrimas. Me encanta verte, te escucharía todos los días”.

No es la primera vez que ocurre: en la gala anterior, la artista también se emocionó tras una actuación suya, dejando claro que la voz del joven tiene un efecto especial en ella.

Con una interpretación sincera y una conexión profunda con el público, David Calvo se consolida como uno de los talentos más sensibles y conmovedores de esta edición. ¡Dale al play para verlo en el video de arriba!