Ana Pastor, diputada del Partido Popular y expresidenta del Congreso de los diputados, ha estado en Espejo Público para comentar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

"Coincidimos con muchas cosas de las que dicen jueces, fiscales...creemos que hay que velar por la imparcialidad, por la independencia y por la objetividad y creo que en este caso la apariencia sería que se podría vulnerar la imparcialidad, independencia y la objetividad", manifestaba.

Pastor cree que sería bueno que el Gobierno lo reconsiderara para que no tuvieran que presentar el recurso a su nombramiento. "Si queremos tener un ministerio fiscal tiene que ser desde el punto de vista ético, estético y de fondo. Si yo fuera el Gobierno no lo haría porque creo que se está dando la apariencia de que no va a haber imparcialidad", señala.

Afirma que lo que se ha puesto en entredicho es cómo se ha fraguado la mayoría parlamentaria del Gobierno y la sesión de investidura que, según su criterio, es con todos con los que el PSOE dijo que no lo iba a hacer.

En cuanto a Borja Sémper que ha decidido dejar la política "desencantado por la influencia de Vox", le da las gracias porque desde los 17 años ha trabajado por el partido: "Le deseo que le vaya muy bien y agradecerle todo el trabajo hecho".

Por otro lado, también ha comentado la declaraciones donde Puigdemont pide coherencia a Sánchez en la no judicialización de política: "Sigo sin entender que a un señor que esta fugado de la justicia se le permita decir las cosas que dice. Lo que tiene que hacerse de forma inmediata es la petición de que este señor se siente ante la justicia de nuestro país".

